Incidenti nella notte: Feriti quattro giovani sulla Colombo, morto un 78enne sulla Laurentina

Il 2024 sulle strade Capitoline parte davvero male. Questa mattina intorno alle 6:30 un uomo di 78 anni è morto, e un 57enne è rimasto gravemente ferito, in un incidente stradale avvenuto in Via Laurentina al chilometro 18 in direzione Pomezia.

Nel sinistro sono rimaste coinvolte le due auto su cui viaggiavano la vittima e il ferito: una Opel Mokka e una Ford Focus. Il 78enne è morto mentre veniva trasportato al Campus Biomedico.

Il 57enne, è stato condotto in gravi condizioni al Sant’Eugenio. Sul posto sono intervenuti gli agenti del IX Gruppo della polizia locale di Roma Capitale per accertate la dinamica del sinistro e fare i rilievi del caso.

L’incidente sulla Cristoforo Colombo:

Quattro ragazzi invece sono rimasti feriti in modo grave in un incidente stradale avvenuto poco dopo la mezzanotte in via Canal della Lingua, incrocio via Cristoforo Colombo. A scontrarsi sono state due auto: una guidata da un ragazzo ungherese di 22 anni che in condizioni gravi è stato trasportato in ospedale al Grassi di Ostia. Grave anche la passeggera 20enne.

Nell’altra auto macchina viaggiavano un 21enne trasportato all’Aurelia Hospital e una ragazza albanese di 18 anni portati anche loro in ospedale. Sul posto per i rilievi gli agenti della polizia locale del Gruppo X Mare.