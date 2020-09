Incontri con la poesia del mondo a L’Arte nel Portico

Nell’ambito della XXXI edizione di “Arte nel Portico” due importanti occasioni da non perdere per gli appassionati di poesia e non solo.

Giovedì 24 settembre 2020:

ore 17.00 | Via Meuccio Ruini angolo viale Ettore Franceschini

Presentazione del libro Vanzature/Avanzi (poesie in italiano e in dialetto garganico di Ischitella) di Vincenzo Luciani

Dialogherà con l’Autore il poeta e critico Maurizio Rossi

Ai partecipanti all’incontro in omaggio il libro

Venerdì 25 settembre 2020:

ore 17.00 | Via Meuccio Ruini angolo viale Ettore Franceschini

Presentazione Aperilibro: Poeti nelle lingue del Mondo a Roma – seconda edizione.

Conduce Alessandra Mattei

Presenta il libro Giuseppe Massara (Università La Sapienza)

Interviene Anna Maria Curci (Redazione “Periferie”)

Reading delle poetesse: Tatiana Ciobanu, Lidia Popa e Francesca Lo Bue

Ai partecipanti all’incontro in omaggio il libro.