Incontro con Cristina Polli e il suo libro Case al Pentatonic

Presso l’Associazione Culturale “Villaggio Cultura – Pentatonic” in viale Oscar Sinigaglia, 18/20 a Roma Laurentina Domenica 21 aprile 2024, dalle 17 alle 19* Incontro con Cristina Polli e il suo libro Case, Il Convivio Editore 2023.

In conversazione con l’autrice: Maria Lenti e Anna Maria Curci

Il Libro

«Le mie ombre si aggirano nelle case in cui ho vissuto e nei luoghi che per breve tempo ho chiamato casa. Sono rimaste lì in attesa di una parola, uno sguardo, una domanda, della fluida reciprocità di una ferita che graffia nel profondo e che forse significa solo tentare una forma di accoglienza, riconoscersi reciprocamente». (Cristina Polli)

L’Autrice

Cristina Polli ha esordito con la silloge Tutto e ogni singola cosa, Edilet, 2017, vincitrice del concorso “L’albero di rose” 2019 e Premio della Giuria nel concorso “Città di Grosseto- Amori sui generis” 2019. Nel 2020 ha pubblicato il poemetto Quando fioriscono le tamerici, Fusibilialibri e nel 2021 la silloge Distrazioni, Edilet, classificatasi al terzo posto del Premio “Città di Latina” 2022. Finalista in vari concorsi letterari, medaglia d’onore al Premio Internazionale “Don Luigi di Liegro” nel 2020 nella sezione poesie singole inedite con “La sorte e oltre”, sue poesie sono comparse in vari blog e siti letterari. È presente nelle antologie Manum Porrigas, Librido 2017 e Haiku tra meridiani e paralleli, Fusibilialibri, 2020. Cura un blog personale aperiodico https://cristina-polli.blogspot.com. Case, Il Convivio Editore, collana Ormeggi, ultima opera pubblicata, si è classificata seconda al Premio Carrera 2023.

*Ingresso con tessera dell’Associazione 2024 (5€). Per garantire il mantenimento dello spazio “Invito alla lettura” è gradita una consumazione.

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati