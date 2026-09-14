Incubo alla metro Piramide: ventiquattrenne palpeggiata in piazzale Ostiense, caccia al molestatore

Una serata trasformata in un incubo all’ingresso di uno degli snodi della mobilità più frequentati della Capitale.

È successo nella serata di sabato 12 settembre a due passi da piazzale Ostiense, dove una giovane donna di 24 anni, di nazionalità straniera, è stata vittima di un violento palpeggiamento mentre risaliva i gradini della stazione metropolitana Piramide.

L’episodio, avvenuto intorno alle ore 21.00, ha fatto scattare l’allarme tra i passanti e i viaggiatori della linea B, mentre l’aggressore si è dileguato a piedi tra le vie circostanti approfittando dell’oscurità e della confusione.

L’agguato all’uscita dei tornelli e la fuga

La dinamica ricostruita dagli inquirenti descrive un’azione rapida e prevaricatrice:

La molestia improvvisa: La ventiquattrenne stava lasciando l’area della stazione per dirigersi verso i locali del quartiere quando è stata avvicinata a tradimento da un uomo — descritto come un cittadino nordafricano — che l’ha afferrata e palpeggiata prima che la giovane potesse reagire o chiedere aiuto.

I soccorsi e la caccia all’uomo: Richiamati dalla segnalazione d’emergenza, gli agenti della Polizia di Stato appartenenti al vicino Commissariato San Paolo sono giunti sul posto nel giro di pochi minuti.

Al loro arrivo, tuttavia, il molestatore era già riuscito a far perdere le proprie tracce inoltrandosi verso la Piramide Cestia.

Indagini a tappeto e immagini di videosorveglianza

I poliziotti hanno immediatamente prestato assistenza alla giovane vittima, raccogliendone il racconto dettagliato ed avviando le prime formalità per la denuncia di violenza sessuale:

La mappa delle telecamere: Gli investigatori hanno acquisito i nastri registrati dagli impianti di videosorveglianza a circuito chiuso sia interni alla stazione ATAC di Piramide sia esterni, posizionati lungo il perimetro di piazza Ostiense e piazzale Ostiense.

I rilievi della Polizia: L’analisi fotogramma per fotogramma punta a tracciare la via di fuga dell’uomo e a individuare particolari somatici o d’abbigliamento utili per la pronta identificazione del responsabile.

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