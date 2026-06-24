Inferno in Sabina, fulmine centra il Monte degli Elci: via Salaria chiusa e nove famiglie evacuate ( il video)

Un fulmine isolato ha colpito un albero sulla vetta, poi il disastro. Complici le temperature torride e la vegetazione ridotta a paglia, le fiamme hanno impiegato pochissimo tempo a scendere lungo i costoni del Monte degli Elci, trasformando un evento naturale nell’ennesima emergenza ambientale della stagione.

Da martedì pomeriggio il territorio compreso tra i comuni di Nerola e Fara Sabina è ostaggio di un vasto incendio boschivo che ha generato una colonna di fumo denso, spinta dal vento e rimasta visibile per ore persino dai quartieri settentrionali di Roma.

Il rogo è divampato nel pomeriggio di ieri, 23 giugno, in un’area di confine tra la provincia capitolina e quella reatina.

Le dimensioni del fronte di fuoco hanno spinto la sala operativa dei Vigili del Fuoco di Roma a dichiarare lo stato di massima allerta, inviando una colonna di mezzi d’emergenza lungo la via Salaria, all’altezza del chilometro 43.

La Salaria bloccata e il piano di evacuazione notturno

Le ore più drammatiche si sono consumate a ridosso della mezzanotte, quando il cambio delle correnti ha spinto la linea del fuoco pericolosamente vicina ad alcuni insediamenti abitativi isolati.

Per motivi di sicurezza e per scongiurare drammatici scenari d’intossicazione, le autorità locali e le forze dell’ordine hanno ordinato l’evacuazione immediata di nove nuclei familiari.

Nello specifico, sei famiglie sono state allontanate dalle abitazioni situate al chilometro 45,500 della Salaria, mentre altre tre hanno dovuto abbandonare la propria casa poco più a sud, al chilometro 45,200. Fortunatamente l’operazione lampo ha evitato feriti.

Parallelamente, per consentire il posizionamento delle idrovore, l’Anas e la Polizia Stradale hanno decretato la chiusura totale di un tratto della statale Salaria, interdetta al traffico in entrambe le direzioni per tutta la notte.

Lanci dall’alto all’alba: caccia agli ultimi focolai

Il dispositivo di soccorso non ha mai smesso di operare, presidiando i punti critici anche nell’oscurità. Accanto ai Vigili del Fuoco hanno lavorato i direttori delle operazioni di spegnimento (Dos), i guardaparco, i Carabinieri Forestali e le squadre dei volontari della Protezione Civile di Nerola, che hanno coordinato i rifornimenti idrici a terra.

Con le prime luci dell’alba di oggi, mercoledì 24 giugno, lo scacchiere dei soccorsi si è arricchito con il supporto della flotta aerea dello Stato. I Canadair e gli elicotteri della Protezione Civile hanno ripreso a effettuare lanci massicci di acqua e liquido ritardante sulle creste del monte, dove la pendenza del terreno rende impossibile l’accesso alle camionette.

Le prossime ore saranno fondamentali per completare le delicate operazioni di bonifica del sottobosco fumante e mettere in sicurezza le alberature pericolanti.

L’obiettivo è riaprire la Salaria prima del picco di traffico pendolare, mentre resta altissima la sorveglianza in tutta la Sabina per un inizio d’estate che si preannuncia rovente sul fronte degli incendi boschivi.

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