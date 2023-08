Iniziati i lavori per la nuova Piazza Sacco a Pietralata

Poco prima di Ferragosto l’area era stata recintata ed il capolinea del bus 111 spostato in via Matteo Tondi angolo via Ludovico Pasini.

Finalmente il 21 agosto sono iniziati i lavori veri e propri su piazza Sacco come testimoniato anche dalla diretta video del presidente del IV municipio Massimiliano Umberti e dell’assessore ai Lavori Pubblici Dino Bacchetti.

Noi di Abitarearoma abbiamo seguito questo progetto fin dalla presentazione dell’8 settembre dello scorso anno e siamo speranzosi di vedere gli sviluppi che avrà questa area ricca di potenziale data la vicinanza con la Metro di Santa Maria del Soccorso, scuole materne, elementari, medie e liceo (artistico) con molti spazi commerciali attualmente chiusi nell’area dell’ex mercato.

“Sarà il completamento di un lavoro globale fatto sull’intero quadrante – dichiara Umberti – rifatta la scuola Boschetti Alberti, spostato il capolinea del bus, il posizionamento della casa dell’acqua” (e il rifacimento totale dell’asfalto nelle vie del quartiere – ndr).

“Contiamo – informa Bacchetti – prima dell’inizio dell’apertura scolastica di portare a completamento la realizzazione dell’area pedonale, seguirà l’istallazione della Casa dell’Acqua Acea, e la nuova piantumazione di essenze arboree”