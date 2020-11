Innovazione, Roma Capitale presenta la sua City Data Platform

Con l’obiettivo di rendere Roma una città sempre più smart e valorizzare l’enorme patrimonio informativo che custodisce, l’Amministrazione Capitolina è pronta per presentare il progetto “Roma Data Platform” realizzato con la collaborazione di aziende di primo livello nel settore ICT come TIM: un intervento necessario per adottare una governance più efficace e funzionale sul territorio, mettendo a sistema e aggregando dati dinamici a supporto delle scelte strategiche dell’Ente.

Tale piattaforma, considerata nel panorama della Pubblica Amministrazione inedita e innovativa per la capacità di raccogliere, analizzare, gestire e interpretare i dati a disposizione di Roma Capitale, verrà presentata nel corso di una tavola rotonda promossa dall’Assessorato Sviluppo Economico, Turismo e Lavoro che si terrà su www.romadataplatform.org il 4 novembre 2020, dalle ore 11 alle ore 12.30.

Un’occasione di confronto tra rappresentanti del governo territoriale e centrale, esperti ICT e stakeholders pubblici e privati per condividere il progetto di una Data Platform cittadina come strumento fondamentale per migliorare i processi decisionali, utilizzato in primis dalle Istituzioni, ma anche dalle imprese, capace di creare sinergie e opportunità di sviluppo e di rendere più attrattivo per nuovi investimenti il territorio della Capitale.

Il programma dell’iniziativa prevede una parte introduttiva curata da Carlo Cafarotti, Assessore allo Sviluppo economico, Turismo, Formazione e Lavoro di Roma Capitale, e Raffaele Gareri, Direttore del Dipartimento Trasformazione Digitale di Roma Capitale.

Alla tavola rotonda “Il ruolo dei Big Data per una governance più efficace degli Enti locali” parteciperanno:

Luca Montuori, Assessore all’Urbanistica

Paolo Orneli, Assessore allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Ricerca, Start-Up e Innovazione della Regione Lazio

Lorenzo Tagliavanti, Presidente della Camera di Commercio di Roma

Claudio Pellegrini, Direttore Public Sector TIM

Maurizio Ristori, Client Lead e Responsabile Pubblica Amministrazione Locale PwC Public Sector

Per seguire la diretta in streaming ci si può registrare poco prima della diretta indicando nome, cognome e indirizzo email su www.romadataplatform.org, e arriverà una mail di conferma.

Per maggiori informazioni scrivere a innovazione.economica@comune.roma.it