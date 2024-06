Inseguimento rocambolesco sulla Tiburtina: arrestato 33enne con droga e coltelli

Un folle inseguimento si è svolto ieri sera- venerdì 7 giugno 2024- sulla Tiburtina, dove un 33enne già noto alle forze dell’ordine ha tentato di sfuggire a un controllo di polizia a bordo della sua Porsche Cayenne.

L’uomo, originario di Guidonia, ha dato l’alt all’altezza dell’incrocio con la Togliatti, scatenando un rocambolesco inseguimento che si è snodato lungo la Tiburtina, con il fuggitivo che ha percorso anche tratti contromano, mettendo a repentaglio la sicurezza degli altri automobilisti.

L’inseguimento si è concluso a Tivoli Terme, dove il 33enne è stato bloccato dalle volanti della polizia.

Durante il controllo, l’uomo è stato trovato in possesso di un coltello a scatto, di circa 3 grammi di cocaina e ha mostrato un atteggiamento ostile nei confronti degli agenti, tentando di darsi alla fuga a piedi e poi durante il tragitto in auto.

Una successiva perquisizione domiciliare presso l’abitazione del 33enne a Villalba di Guidonia, soprannominata un vero e proprio “fortino” per via delle sue caratteristiche di sicurezza, ha portato al rinvenimento di materiale per il confezionamento di stupefacenti e di un altro coltello.

L’uomo è stato arrestato e, dopo la convalida da parte del GIP, è stato posto agli arresti domiciliari.

