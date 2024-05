Internazionali di tennis, blitz degli attivisti di Ultima Generazione: gettano vernice e coriandoli sui campi

Sono scesi in campo con l’ennesimo blitz, gli attivisti di Ultima Generazione, questa volta agli Internazionali di tennis al Foro Italico di Roma. Due manifestanti, entrati come normali spettatori insieme ad altri tre nella tarda mattinata di oggi -lunedì 13 Maggio 2024- dopo aver acquistato i biglietti, hanno interrotto al secondo set l’incontro femminile fra l’americana Keys e la rumena Cirstea, lanciando coriandoli dopo aver invaso il campo in terra battuta.

La protesta, motivata dalla difesa dell’ambiente, è stata accompagnata da un’altra azione sugli spalti da parte dei loro compagni. I due attivisti che hanno invaso il campo sono stati prontamente bloccati dagli addetti alla sicurezza e allontanati. Tuttavia, qualche fischio è stato udito dal pubblico, desideroso di assistere alla partita.

Il match è stato sospeso sul punteggio di 3-1 a favore della tennista statunitense, dopo che questa aveva conquistato il primo set per 6-2. Gli attivisti sono stati successivamente fermati dalla polizia per l’identificazione e potrebbero essere denunciati, come accaduto in passato in situazioni simili.



