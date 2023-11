IV Municipio. Musei diffusi, a spasso con Calvino

Dal 25 novembre al 17 dicembre 2023 per la seconda edizione di Musei diffusi al IV Municipio tante proposte, tra scoperte archeologiche, cave romane, elefanti preistorici e architetture d’eccezione: tutto assieme a Italo Calvino di cui quest’anno ricorre il centenario dalla nascita.

I Musei Diffusi sono percorsi di partecipazione per la valorizzazione dei territori. “Musei diffusi, a spasso con Calvino” è promosso da Assessorato alle Politiche del Personale, al Decentramento, Partecipazione e Servizi al Territorio per la Città dei 15 Minuti, ed è a cura di Municipio IV in collaborazione con Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali.

Tutti gli eventi sono gratuiti, ma necessitano della prenotazione.