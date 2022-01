Judo & solidarietà al Collatino

Lunedì 17 gennaio 2022, presso lo storico Palazzo H, sede del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il Presidente Giovanni Malagò ha consegnato ad Alfredo Malagodi una targa per ringraziarlo dell’attività svolta negli ultimi anni a vantaggio dei meno fortunati.

Malagodi, tecnico di Judo, è convinto del valore di inclusione e crescita attraverso lo sport.

Negli ultimi venti anni, in particolare nel quartiere Collatino, ha favorito l’accesso ai corsi sportivi di bimbi e ragazzi con difficoltà socio-economica creando, in collaborazione con le società sportive in cui ha operato (attualmente la S.S.D. Blu 3000) e con le famiglie degli atleti, una vera e propria rete solidale che va ad agire oltre i normali confini dello sport.

Nel corso del tempo poi, ha anche operato con diverse ONLUS e partecipato a progetti pubblici offrendo corsi o lezioni di Judo per ragazzi e ragazze vittime di soprusi, oppure provenienti da zone disagiate a causa di eventi disastrosi o ancora dalle parti più povere del mondo.