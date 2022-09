La 74ª edizione del Settembre Tiburtino

Un nutrito programma di eventi in questo Settembre Tiburtino, grazie al Comune di Tivoli giunto alla 74ª edizione.

https://www.comune.tivoli.rm.it/novita/notizie/settembre-tiburtino-2022-dal-3-settembre-oltre-un-mese-di-eventi

Un’occasione per visitare o ri-visitare dei luoghi magici come Villa Gregoriana, Villa Adriana e Villa d’Este nelle cui scuderie si svolgerà, in particolare dal 18 al 24 settembre 2022, “TEMPUS FUGIT ARS MANET” il cui programma comprende una esposizione d’arte insieme a conferenze storiche ed artistiche, concerti, presentazioni di libri, rappresentazioni teatrali e costumi d’epoca. Sono previsti incontri per scuole e appassionati, con dimostrazioni ed esibizioni pittoriche ed orafe, dal vivo. Il tema sarà un viaggio attraverso la storia di Tivoli e della Valle dell’Aniene, dal periodo romano a quello rinascimentale ed al Grand Tour, ricordando le figure più rilevanti che hanno segnato il passato e rendono grande il presente (dalla Sibilla Tiburtina e dall’imperatore Adriano ed Antinoo a Lucrezia Borgia e al cardinale Ippolito II d’Este).

Ideatori della manifestazione il giovane pittore e tautatore Antonio Proietti e l’ing Gianni Andrei, scrittore, promotore culturale, fondatore del Caffè Culturale di Tivoli, libero, indipendente e multidisciplinare, nato nel 2018 (come emanazione del Cenacolo degli Ardenti) e tutt’ora vivacissimo centro simbiotico tra cultura umanistica ed antropologica; lui stesso animatore e portatore di un costante impegno per rivitalizzare la memoria archeologica ed artistica del territorio.

Tra le varie opere in mostra, soprattutto interpretata la famosa Sibilla Tiburtina, quella divinità oracolare che aveva dimora nell’acropoli di Tivoli, in mitologia una delle profetesse dell’antichità classica identificata nella tradizione cristiana come colei che avrebbe predetto la nascita di Cristo, descritta così da Dante (Paradiso, XXXIII, 64-66)

Così la neve al sol si disigilla;

così al vento ne le foglie levi

si perdea la sentenza di Sibilla

Sei artisti contemporanei saranno in mostra e disponibili a dialogare con il pubblico delle loro opere: Maurizio Lauri orafo, Pietro Panella scultore, Antonio Proietti pittore, Valter Sambucini fotografo, Placido Scandurra pittore e incisore, Cira Viggiani calligrafa. Il giovane artista Antonio Proietti che fin dagli anni del liceo ha subito il fascino dell’arte rinascimentale e barocca (sotto la guida del maestro e storico dell’ arte sacra Rodolfo Papa) è divenuto erede di un virtuosismo tecnico eccezionale che propone anche nella trasfigurazione dei miti nell’immaginario del post/moderno. Insieme all’artista graphic designer, type designer, calligrafa Cira Viggiani (rappresentata qui da diverse raffinate composizioni) hanno realizzato una rappresentazione grafico/pittorica della corrispondenza tra il Bembo e Lucrezia Borgia, un amore passionale e segreto espresso attraverso la grafia in caratteri gotici a cura della Viggiani e l’apparato ornamentale delle due figure allegoriche, a cura del Proietti.

Un tipo di spiritualità orientale, invece, ha guidato la lunga carriera artistica del maestro Placido Scandurra, pittore ed incisore – tra l’altro autore di una lunga serie di acqueforti/acquetinte che illustrano il libro del giornalista Agostino Bagnato “Villa D’Este” (Agra editrice 2004) – e della ricerca pittorica sulla Sibilla di Tiburtina, che dà il titolo ad un libro di memorie presentato in questa occasione. Anche le foto dell’artista Valter Sambucini rappresentano la famosa Sibilla, ma con una diversa interpretazione visiva, forme tecnico/pittoriche paesaggistiche che nella digitalizzazione delle immagini, raggiungono la poesia passando attraverso i riflessi acquatici dello storico fiume e delle fontane delle Ville.

Infine la scultura è ben rappresentata da due maestri in quest’arte. Maurizio Lauri, docente nei Centri Arti e Mestieri del Comune di Roma, autore di Linee di oreficeria ed accessori per l’Alta Moda e per le Reti Museali, ma anche restauratore di manufatti nel prezioso metallo, legno e lapideo. Pietro Panella è un artista formatosi giovanissimo alla dura scuola nel secolo passato, dove il talento veniva forgiato attraverso lo studio costante dell’anatomia, non disgiunta dal duro lavoro fisico di costanza e volontà. Già a 14 anni aveva partecipato all’esecuzione di monumenti colossali in molti paesi del mondo, tra questi alcuni a firma di Marino Mazzacurati (noto rappresentante della Scuola Romana) prima di dedicarsi a raffinate sculture su tematiche storico/religiose.

Associazioni e sodalizi partecipanti: Società Tiburtina di Storia e d’Arte – Accademia Internazionale Arti e Restauro – Accademia del Desco d’Oro – L.U.I.G. (Libera Università Igino Giordani) – AMT (Amici della Musica Tivoli) – Coro G.M. Nanino – CDM (Centro Diffusione Musica) – Gruppo Storico Publio Elio Adriano – Associazione Pro Loco di Castel Madama. Intervengono, insieme agli Artisti: Carla Guidi, critica d’arte, scrittrice e giornalista, Lucrezia Rubini, docente e critica d’arte. Francesco Ferruti, docente, storico e Presidente della Società Tiburtina di Storia e d’Arte, Benedetta Adembri, archeologa, già direttrice della Villa Adriana, Ilaria Morini, docente di Storia dell’Arte e Letteratura Italiana ed esperto d’arte, Marco Testi, storico della letteratura e critico letterario Lucrezia Corboz, Marina Monaco e Emanuela Colasanti, studiose della cultura rinascimentale, Carlo Gizzi e Giusi Martinelli, attori teatrali, Gianni Andrei, promotore de Il Caffè Culturale, G.M. Nanino – Coro del CDM – Musicisti AMT.