Giunta alla Nona Edizione, la mostra è andata anno dopo anno divenuta più grande, preziosa ed interessante grazie agli artisti che con la loro partecipazione sempre più numerosa e le loro opere di arte presepiale, hanno resa sempre più cospicua la proposta culturale e religiosa.

La mostra “La Bellezza del Presepe” nasce dal desiderio del parroco di Santa Maria Assunta in cielo in Paterno e di alcuni giovani diventati nel frattempo adulti, di offrire a curiosi, appassionati, professionisti, cultori dell’arte presepiale e dell’arte sacra l’occasione poter esporre le proprie opere gratuitamente in un contesto che oltre a valorizzare l’arte possa risvegliare nei visitatori il vero senso del Santo Natale. L’impegno più importante raggiunto in questi nove anni è stato il coinvolgimento di molti giovani (14-25 anni) che si sono affiancati al gruppo di lavoro già esistente per imparare e affinare le tecniche presepistiche, valorizzare il lavoro di gruppo, vivere la vita del quartiere e della parrocchia con quotidianità apprezzandone i valori e la bellezza.

Gli artisti

Anno dopo anno, in molti appassionati hanno scelto di prestare per la mostra o donare definitivamente le proprie opere alla parrocchia

costituendo un vero e proprio museo temporaneo che ogni anno conta oltre 100 opere esposte.

Nel corso dell’ultimo anno sono stati rafforzate e consolidate le collaborazioni con le associazioni specifiche del territorio: – AIAP (Associazione Italiana Amici del Presepe) Sede di Roma; – Museo del Presepio di S. Gregorio da Sassola; – Mostra dei Presepi della Pontificia Basilica S. Antonio di Padova (Roma) – Pro loco S. Vito Romano .

Al momento hanno confermato la loro partecipazione i maestri:

– Begani Emiliano (Presepista, Colleferro) – Ciotti Gianni (Presepista, Napoli) – Farinelli Flavio (Presepista, San Gregorio da Sassola) Parrocchia Santa Maria Assunta in cielo in Paterno 2 di 5 – Martone Massimo (Presepista, Tivoli) – Oddi Danilo (Scalpellino e scultore, Tivoli) – Proietti Roberto (Iconografo, Cerreto Laziale) – Rodolfo Boccacci (Presepista, Roma) – Riccioluti Alessandro (Presepista, Roma)

Il coinvolgimento

Fin dalla prima edizione, la mostra ha riscosso grande successo e, nella scorsa edizione, è stata visitata da oltre 500 bambini che hanno pure partecipato ai laboratori didattici previsti.

L’impegno dell’organizzazione, ha visto il coinvolgimento delle scuole e degli enti sociali del territorio nella realizzazione di opere da esporre ed anche di far visionare con visite guidate durante le ore di lezione; la visione di documentari sulla tradizione del presepe e la partecipazione a laboratori didattici tematici tenuti da giovani e docenti del territorio.

Inaugurazione e luogo della Mostra

Salone Parrocchiale S. Maria Assunta in cielo Via O. Coccanari, 31 –loc. Paterno –Villa Adriana Periodo: 8 dicembre 2023 – 6 gennaio 2024

INAUGURAZIONE 8 DICEMBRE 2023

Dalle ore 9,30 alle 12,30 – Concerto Coro Gospel e Mercatino di Natale Apertura al pubblico: DAL 9 AL 23 DICEMBRE 2023 Venerdì – Sabato ore 16,00-19,00 / Domenica ore 10,00-12,30 e 16,00-19,00 DAL 26 AL 30 DICEMBRE 202 – Tutti i giorni ore 16,00-19,00 FESTIVITA’ 24-25 e 31 DICEMBRE ore 10,00-12,30 1° E 5 GENNAIO ore 16,00-19,00 6 GENNAIO ore 10,00-12,30 e ore 16,00-19,00 Possibilità di apertura infrasettimanali per gruppi, scuole, parrocchie. Possibilità di visite guidate e laboratori didattici per scuole dell’infanzia e primaria. INFO LINE Cel. 348 5145964 labellezzadelpresepe@gmail.com Pagina Fb o profilo Instagram : La Bellezza del Presepe