La Casa del Cinema, la rassegna “13 giorni in festa. Un grande viaggio nelle città del mondo”

Con il ciclo 13 giorni in festa. Un grande viaggio nelle città del mondo, la Casa del Cinema regala anche quest’anno al suo pubblico una speciale programmazione per trascorrere insieme le festività, dal 26 dicembre all’8 gennaio . 13 giorni di cinema – come sempre gratuito – per un programma ricco di film internazionali che, dal 26 dicembre all’8 gennaio 2023, porterà in Sala Cinecittà due distinte rassegne e l’evento straordinario del 1° gennaio, nell’ambito dell’iniziativa Capodarte, in cui si terrà l’anteprima di Quattordici giorni, il nuovo film di Ivan Cotroneo che sarà presente in sala insieme ai protagonisti Carlotta Natoli e Thomas Trabacchi.

L’idea guida di quest’anno si riassume bene nel sottotitolo della rassegna, “un grande viaggio nelle città del mondo”, narrato in due programmi paralleli: da un lato Nelle città del sogno / Grandi coppie, grandi storie d’amore, una serie di grandi “duetti” cinematografici con coppie di protagonisti che hanno fatto sognare intere generazioni, da Jack Lemmon&Walter Matthau ne La strana coppia a Richard Gere&Julia Roberts in Pretty Woman, passando per Woody Allen&Diane Keaton (Provaci ancora Sam) o Valeria Bruni Tedeschi&Micaela Ramazzotti (La pazza gioia): nove film in tutto, ambientati in città sognate e custodi del nostro immaginario.

Dall’altro 9 passi nelle città reali / I festival di Casa del Cinema un’iniziativa davvero inedita che ha coinvolto nove festival che negli anni hanno fatto della Casa del Cinema la loro “casa” ideale. Dalla Polonia di Sonata all’Africa de L’atleta – Abebe Bikila, dalla Spagna di O que arde alle Golden Voices di Israele, all’Irlanda di Redemption of a Rogue e alla Svezia di Border, dalla Bulgaria di Il Ritorno2 all’Albania di Una vita con te fino ai Balcani con Storie di boschi di castagni, con i festival internazionali si viaggia nelle “città visibili” che un giorno potremo toccare con mano e che incarnano la vocazione naturale della programmazione pensata per un pubblico appassionato e curioso del nuovo.

Tutto ruota naturalmente intorno al tema di Capodarte 2023 – dedicato a Le città invisibili di Italo Calvino di cui nel 2023 si celebra il centenario della nascita – e non è un caso che il film in programma il 1° gennaio sia Quattordici giorni di Ivan Cotroneo, una storia d’amore nella Roma attualissima eppure sognata su cui si affacciano i due protagonisti, che saranno alla Casa del Cinema a Capodanno per festeggiare il pubblico dalle ore 18.30, insieme al regista.

“Con ‘13 giorni in festa’ – dice il direttore di Casa del Cinema, Giorgio Gosetti – abbiamo voluto riassumere lo spirito del nostro lavoro di questi anni, girando intorno a un tema di grande suggestione come le calviniane ‘città invisibili’. Ma la novità straordinaria questa volta sta nella generosa adesione di tante istituzioni straniere che ci hanno sostenuto in questa bellissima avventura tra fine e inizio d’anno. Tutti i festival si sono trasformati nei Re Magi della Casa del Cinema, ciascuno portando in dono il proprio film del cuore per una panoramica che fonde sorpresa e intrattenimento, scoperta e meraviglia. Legare l’attualità del miglior cinema di oggi con i miti di appena ieri ci sembra il modo migliore per festeggiare insieme il cinema in tutte le sue forme, un grande caleidoscopio in cui ciascuno può trovare il suo regalo di fine d’anno”.

PROGRAMMA

Sala Cinecittà

26 dicembre 2022 – 8 gennaio 2023

LUNEDÌ 26 DICEMBRE

16:00 9 passi nelle città reali / I festival di Casa del Cinema

CiakPolska Film Festival

SONATA di Bartosz Blaschke, Polonia, 2021, 118’, v.o.sott.it.

18:30 Nelle città del sogno / Grandi coppie, grandi storie d’amore

LA STRANA COPPIA (The Odd Couple) di Gene Saks, USA, 1968, 105’, v.o.sott.it.

MARTEDÌ 27 DICEMBRE

18:30 Nelle città del sogno / Grandi coppie grandi storie d’amore

IL CAVALIERE ELETTRICO (The Electric Horseman) di Sydney Pollack, 1979, 120’, v.o.sott.it.

MERCOLEDÌ 28 DICEMBRE

18:30 Nelle città del sogno / Grandi coppie grandi storie d’amore

PROVACI ANCORA, SAM (Play It Again, Sam) di Herbert Ross, USA, 1972, 85’, v.o.sott.it.

GIOVEDÌ 29 DICEMBRE

18:30 Nelle città del sogno / Grandi coppie grandi storie d’amore

Ieri, oggi, domani di Vittorio De Sica, Italia, 1963, 114’

Si ringrazia Surf Film

VENERDÌ 30 DICEMBRE

18:30 Nelle città del sogno / Grandi coppie grandi storie d’amore

La segretaria quasi privata (The Desk Set) di Walter Lang, USA, 1957, 103’, v.o.sott.it.

DOMENICA 1° GENNAIO

16:00 9 passi nelle città reali / I festival di Casa del Cinema

Raff Romafrica Film Festival

L’Atleta – ABEBE BIKILA di Davey Frankel, Rasselas Lakew, Etiopia, 2015, 89’, v.o.sott.It.

Si ringrazia P.F.A. Films

EVENTO SPECIALE CAPODARTE 1 GENNAIO 2023

Sala Cinecittà 18:30

Nelle città del sogno / Grandi coppie grandi storie d’amore

QUATTORDICI GIORNI, Ivan Cotroneo, Italia, 2021, 102’

con Carlotta Natoli e Thomas Trabacchi

Saranno presenti Ivan Cotroneo, Carlotta Natoli e Thomas Trabacchi

Si ringrazia Indigo Film e Paramount+

LUNEDÌ 2 GENNAIO

18:30 9 passi nelle città reali / I festival di Casa del Cinema

Balkan Film Festival

STORIE DAI BOSCHI DI CASTAGNE di Gregor Božič, Italia, Slovenia, 2019, 85’, v.o.sott.it. v.o. sloveno-italiano sott. ing.

MARTEDÌ 3 GENNAIO

18:30 9 passi nelle città reali / I festival di Casa del Cinema

Scoprir. Mostra di Cinema iberoamericano

O QUE ARDE di Oliver Laxe, Spagna, 2019, 89’, v.o.sott.it

Si ringrazia aecid

MERCOLEDÌ 4 GENNAIO

18:30 9 passi nelle città reali / I festival di Casa del Cinema

Nordic Film Fest

BORDER – CREATURE DI CONFINE (Border) di Ali Abbasi, Svezia, 2018, 110′, v.o. sott.it. VM14

Si ringrazia Wanted, Valmyn, P.F.A. Films

GIOVEDÌ 5 GENNAIO

16:00 Nelle città del sogno / Grandi coppie grandi storie d’amore

LA PAZZA GIOIA di Paolo Virzì, Italia, 2016, 118’

Si ringraziano Rai Cinema – 01 Distribution

18:30 9 passi nelle città reali / I festival di Casa del Cinema

Pitigliani Kolno’a Festival – Ebraismo e Israele nel Cinema

GOLDEN VOICES di Evgeny Roman, Israele, 2019, 88’. v.o.sott.it.

VENERDì 6 GENNAIO

16:00 Nelle città del sogno / Grandi coppie grandi storie d’amore

GREEN CARD – MATRIMONIO DI CONVENIENZA (Green Card) di Peter Weir, 1990, USA, Australia, Francia, 103’, v.o. vott.it.

18:30 9 passi nelle città reali / I festival di Casa del Cinema

Irish Film Festa

REDEMPTION OF A ROGUE di Philip Doherty, Irlanda, 2020, 95’, v.o.sott.it.

Si ringraziano Pale Rebel Productions e Irish Film Institute

SABATO 7 GENNAIO

16:00 Nelle città del sogno / Grandi coppie grandi storie d’amore

PRETTY WOMAN di Garry Marshall, USA, 1990, 119’, v.o.sott.it.

18:30 9 passi nelle città reali / I festival di Casa del Cinema

Albania Si Gira! – Festival Del Cinema Albanese

UNA VITA CON TE di Erion Kame, Albania, 2020, 86’, v.o.sott.it.

DOMENICA 8 GENNAIO

16:00 Nelle città del sogno / Grandi coppie grandi storie d’amore

QUASI AMICI – Intouchables (Intouchables) di Olivier Nakache e Éric Toledano, Francia, 2012, 112’, v.o.sott.it.

18:30 9 passi nelle città reali / I festival di Casa del Cinema

Festa del cinema bulgaro

IL RITORNO 2 di Niki Iliev, Bulgaria, 2021, 107’, v.o.sott.it.

CASA DEL CINEMA

Spazio culturale di Roma Capitale

Gestione Zètema Progetto Cultura

Direzione Giorgio Gosetti

in collaborazione con Rai; Rai Cinema 01 distribution; Cinecittà

ORARI

lunedì – domenica 10:00-20:00

INDIRIZZO Largo Marcello Mastroianni, 1

INFO tel. 060608 www.casadelcinema.it www.060608.it

INGRESSO GRATUITO