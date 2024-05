La Dolciaria Jolì in lutto

Ieri 2 maggio ci ha lasciati il Gianfranco Purini, proprietario della storica dolciaria Jolì di via dei Castani 302.

I funerali si terranno oggi 3 maggio alle ore 15.30 nella chiesa Sant’Ireneo, proprio davanti alla sua pasticceria che in questi giorni resterà chiusa.

I ricordi

Ricordo ancora da piccolo quando di sera andavo con papà al laboratorio di via delle Rose per prendere i cornetti caldi… Grazie per quella crema pasticciera! Condoglianze alla famiglia! Marco

Porterò la sua pastarella al cioccolato nel mio cuore. Come quella alla crema, allo zabaione, alla panna… Condoglianze. Daniele

Sentite condoglianze, conoscevo Gianfranco si da quando aprì la pasticceria assieme a Roberto, erano due bravissimi pasticceri. Massimo

Pasticceria JOLI una delle tante eccellenze del nostro territorio insieme a tante altre. Chi non conosceva il sig. Purini? Credo che ognuno di noi (della zona) abbia almeno una volta gustato i suoi dolci. Condoglianze alla famiglia. Walter

La sua pasticceria è sempre sta il simbolo di Centocelle… condoglianze a tutta la famiglia. Stefania

Accidenti, condoglianze… da 50 anni mi servivo in quella pasticceria, ricordo che quando aprì la sua caratteristica era quella di fare paste grandi e piene di crema… quanti maglioni ho dovuto lavare, perché la crema schizzava sempre fuori… Fabio

Purtroppo quello che ha colpito la famiglia Purini non è l’unico lutto tra i commercianti di Centocelle perché a fine marzo ci avevano lasciato Angelo Bernabucci del Chiosco Fiori di via dei Castani 128 e Luigi Tocci l’artigiano storico del negozio cuoio e pellami di via dei Frassini.

