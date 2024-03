Luigi Tocci il maghetto di Centocelle

Lunedì 25 marzo 2024 è stata una giornata intensa per il quartiere di Centocelle, infatti presso la parrocchia di San Bernardo da Chiaravalle, subito dopo i funerali di Angelo Bernabucci si sono tenuti quelli di Luigi Tocci.

Angelo era lo storico fioraio di via dei Castani e Luigi “un artigiano onesto, dalle mani d’oro che sapeva riparare ogni cosa ed aveva la sua attività in via dei Frassini”, così lo racconta Monica Paba presidente dell’Associazione Commercianti Castani.

“Il 23 marzo si è spento dopo 4 anni di malattia ‘il maghetto’ uno dei due ‘ragazzi’ del negozio cuoio e pellami” ne da così la notizia Iacopo Tocci, al quale rivolgiamo le nostre più sentite condoglianze.

Le testimonianze

Si è spento in terra mio fratello Luigi Tocci detto anche Archimede Baffo. Al suo operato sicuramente gli renderà merito Dio in cielo. A tutti coloro che hanno condiviso la nostra gioia, fortuna e serenità, con amorevole trasparenza accettiamo il vostro cordoglio. Grazie a tutti. Marianna

Un mito! Ogni volta che mi si rompeva ed ingrippava una lampo pensavo a lui. Le volte che tornavo dalla Toscana avevo sempre un lavoretto da proporgli, non cercavo altrove. Bravissimo! Con le mani, sì, ma anche con una estrema simpatia e gentilezza, bottegaio di una volta, artigiano di umana prossimità, quella che non conta se paghi un po’ di più perché una battuta ed un sorriso non si sconta perché non è scontato. Quello che si stenta a ritrovare. Quello che entri solo per il piacere di entrare e salutare. Che peccato! Gianluca

Ho avuto il piacere di conoscerlo, una persona gentilissima condoglianze alla famiglia. Gabriella

Mi dispiace molto. Gentile, professionale, simpatico… “ragazzo” storico del quartiere. Clara

Mi dispiace molto. Una persona gentile, disponibile e molto competente. Rosalba

Voglio ricordarti così (foto) tu per noi sei stato più che un amico Stefania

Non è facile descrivere in poche righe Luigi perché di qualità ne aveva davvero tante, tali da essere semplicemente un punto di riferimento per i tanti che lo hanno conosciuto, condoglianze a tutta la famiglia. Piero

Il negozio un’istituzione a Centocelle come il bar D’Orazio e loro sempre cortesi e disponibili, sono cresciuto con i loro ottimi prodotti, condoglianze alla famiglia. Gino

In questo momento indosso una cinta che comprai da loro 5/6 anni fa, ancora perfetta. R.I.P… Maurizio

Mi dispiace condoglianze alla famiglia. Erano un pezzo di storia di Centocelle conosciuti da quando avevano il negozio vicino al mercato coperto. Marco

Non ho Parole… mi ricordo ancora il primo negozietto dove ho comprato la mia prima Tolfa chiaramente artigianale. Una vita di risate e di confidenze personali, un amico, un fratellone cortese, gentile… unico. Ciao Amico mio. Matteo

Un animo puro! Ricorderò per sempre la sua preoccupazione per la salute di mio padre… quel suo sentimento mi ha aiuto tanto! Piera

Noooo, mi dispiace tantissimo. 2 o 3 miracoli tra scarpe e cinte risolti anni fa, la gentilezza in persona. Enrico

L’ho conosciuto nel suo laboratorio. Era una persona disponibile e gentile. Nel suo mestiere un “ mago”. Trovava le soluzioni per tutti i problemi. Graziella

Una personale gentilissima e sempre disponibile ogni volta che andavo al negozio per una riparazione faceva del tutto per darmela subito. Angela

Mi ricordo perfettamente di lui e di suo fratello giovani quando io allora ventenne per fare un po’ di soldi per le vacanze ebbi l’idea insieme ad un mio amico fotografo, di fare Babbo Natale a piazza dei Mirti nel periodo natalizio. Lui mi aiutò a completare il vestito di Babbo Natale fabbricandomi una grossa cinta in cuoio per il costume. Negli anni successivi, fino a qualche anno fa’, quando andavo al suo negozio, ricordavamo sorridendo insieme quei giorni. Un abbraccio sincero ed un arrivederci in futuro in un mondo migliore… Arnaldo

Oddio quanto mi sono dispiaciuto tanto lo conoscevo 45 anni nel negozio cuoio e pellami. Lui è bravissimo gentile e simpatico io compravo dei diversi cinturini americani. Condoglianze. Pierfrancesco

Mi dispiace tanto, era una brava persona, appena venuto in Italia mi hanno accolto quando venivo nel negozio, sempre con sorriso. Che Dio lo accolga nel suo Paradiso. Julien

