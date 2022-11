La Fontana del Tritone illuminata nei colori della bandiera romena per la Festa Nazionale della Romania 2022

1° dicembre 2022, dalle ore 19:00, in Piazza Barberini di Roma, la Fontana del Tritone – una delle fontane realizzate da Gian Lorenzo Bernini – si illuminerà nei colori della bandiera del Paese amico, la Romania, che celebra così la ricorrenza annuale della sua Festa Nazionale.

L’occasione sarà propizia per far risuonare, in una delle più belle piazze di Roma ed accanto ad una delle famose fontane di Gian Lorenzo Bernini, uno dei più suggestivi brani della musica sinfonica romena, la celebre Ballata di Ciprian Porumbescu, resa ancora più incantevole dall’interpretazione virtuosistica della splendida violinista e violista romena Clara Cernat.

La famosa fontana sarà illuminata nei colori della bandiera romena dalle ore 19:00 alle ore 00:00 del 1° dicembre.

L’iniziativa è dell’Ambasciata di Romania in Italia, con il sostegno del Comune di Roma – Assessorato alla Cultura.

È prevista l’affluenza numerosa della comunità romena di Roma e della regione a cui farà ala il pubblico italiano e internazionale.

L’evento è organizzato con il sostegno della Banca Transilvania a cui vanno i ringraziamenti.