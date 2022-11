La giornata contro la violenza sulle donne nel VI e V Municipio

La giornata contro la violenza sulle donne è stata celebrata dalle donne rappresentanti istituzionali a partire dalla presidente dell’assemblea caitolina Svetlana Celli che insieme alla consigliera della Regione Lazio Marta Bonafoni ha partecipato agli eventi tra cui l’inaugurazione di una panchina rossa in una scuola in via Acquaroni a Tor Bella Monaca.

Le iniziative nel V Tantissime le iniziative che il organizzate dal V Municipio che ha voluto omaggiare il monumento alla memoria di Nicole Lelli e di tutte le vittime di femminicidio, con la speranza che non accada mai più. Inaugurata anche la panchina al Parco del Torrione ove Federica Caglio A.S.D. Master Fitness ha spiegato alcune tecniche di autodifesa. Anche a Villa Gordiani insieme allo SPI CGIL V lega Rieti Roma è stata svelata la panchina rossa con il numero di aiuto alle vittime 1522 A largo Corelli insieme ai ragazzi del Bottardi sono state ricordate le vittime del 2022 con cartelloni e poesie. Un’altra panchina rossa è stata svelata nel parco Palatucci a Tor Tre Teste. Insieme a Noi Torpigna – ODV alla ex sala consigliare di via dell’Acqua Bullicante si è tenuto l’evento DONNE SI RACCONTANO, dove tante bellissime realtà del territorio si sono relazionate con gli studenti del Liceo Kant e con il liceo Croce Aleramo. Atto fondamentale in questo giorno è stata la firma del #protocollo d’intesa per la promozione di strategie condivise finalizzate alla prevenzione ed al contrasto del fenomenodella violenza di genere. Una rete di aiuto fortemente voluta da Antonino De Cinti Assessore Politiche Sociali, che opera tra Municipio RomaV, Forze dell’Ordine, ASL, Ospedali del territorio, OO.SS e Terzo Settore.