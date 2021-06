Commemorata il 10 giugno 2021 a Roma, la Giornata degli Eroi della Romania.

La solenne cerimonia si è svolta nel Cimitero Monumentale del Verano con la

deposizione di corone al monumento-sacrario dedicato ai caduti romeni sul

campo di battaglia.

Presenti i rappresentanti dell’Ambasciata di Romania in Italia e del Ministero della Difesa, autorità religiose romene. È seguita una funzione

religiosa. L’addetto militare della Romania a Roma, Col. Iulian Barbu, ha tenuto

un breve discorso sull’importanza della commemorazione degli eroi come

momento di riflessione sull’importanza del sacrificio per il raggiungimento di

grandi ideali. Gli eroi esempio di coraggio, dignità e amore per la patria.

Il nostro pensiero va ai soldati eroi che durante la Prima Guerra Mondiale, parteciparono e caddero in Italia fianco dei soldati Italiani, nelle file della Legione Romena sul fronte di guerra italiano.