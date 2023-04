La grande musica sacra in concerto a S. Maria Addolorata a Villa Gordiani

Questa sera, venerdì 31 marzo 2023, abbiamo assistito ad un evento culturale di incomparabile bellezza: nella magnifica architettura della chiesa di Santa Maria Addolorata, dotata di una straordinaria acustica, l’orchestra e il coro Roma Ensemble, diretti con grande perizia dallo sperimentato e bravissimo Maestro Mauro Conti, hanno eseguito un’opera che ben pochi (me compreso) conoscono, ma la cui qualità elevatissima lascia veramente estasiati.

Si tratta di un’opera giovanile del compositore ceko Antonin Dvorak (si, proprio lui, l’autore della celeberrima Sinfonia dal nuovo mondo): lo Stabat Mater, su testi di Iacopone da Todi. L’opera è del 1876, i testi invece della fine del XII secolo. Un’opera veramente straordinaria, ispirata da una profonda fede religiosa.

Essa fu composta dopo la morte prematura dei tre bambini di Dvorak, quasi quale conforto per il grandissimo dolore provato. È quindi un percorso negli abissi della sofferenza scandito dalle invocazioni di una Madre, Maria, in pianto ai piedi della croce dove Gesù è sul punto di morire; una composizione solenne, ieraticac e al tempo stesso delicata, suddivisa in dieci movimenti tra parti solistiche (tenore, basso, soprano, contralto) e corali.

Una composizione, così fortemente ispirata dalla passione e morte di Gesù, non poteva non essere eseguita nel tempo che precede la Pasqua e i riti della settimana santa. E, di conseguenza, bene hanno fatto gli organizzatori a scegliere la chiesa di Santa Maria Addolorata come teatro, una chiesa che ben si presta a simili esecuzioni sia dal punto di vista architettonico che per la sua mirabile acustica. Scroscianti applausi del numeroso pubblico hanno sottolineato i finali dei dieci singoli pezzi e di tutta l’esecuzione nel suo complesso: bravissimi gli orchestrali, il coro e i solisti, magistralmente guidati dall’ottimo direttore Mauro Conti.