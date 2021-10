La mia Africa in Via Lanari – 2

Il 7 settembre 2021 Abitare A Roma ha pubblicato la prima parte della storia. di via Lanari a Tor Tre Teste. Ecco il link

Nel frattempo sono andato e tornato da Milano nella prima quindicina di settembre, il 18 settembre sono ripassato in via Lanari e il nostro fratello africano ha continuato a lavorare in tutta la fascia perimetrale all’esterno del circolo del tiro con l’arco; si vedevano circa 20 mucchi di materiale vario, distanziati l’uno dall’altro sul marciapiedi da ritirare o trasportare in discarica autorizzata.

Da meta’ settembre ad oggi I mucchi di materiale vario è stato messo in buste nere per l’immondizia dal nostro amico di colore, il 60 / 70 per cento il lavoro è stato completato e oggi ho scattato le foto promesse.

Grazie fratello africano per il bell’esempio di “volontà civile”.

Non ha importanza se l’hai fatto per soldi. Pensa a chi non l’ha fatto ed è pagato molto meglio di te…