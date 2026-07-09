La moto rubata ha il Gps attivo: i carabinieri seguono la scia e scoprono una mega centrale del riciclaggio

È bastato il segnale elettronico di un localizzatore satellitare, rimasto acceso e attivo all’insaputa dei ladri, per far crollare un’intera e strutturata organizzazione dedita alla ricettazione e al riciclaggio internazionale di veicoli e materiale tecnologico.

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Velletri hanno scoperto e smantellato una vera e propria centrale di stoccaggio della refurtiva nascosta nella periferia della cittadina dei Castelli Romani.

L’operazione nella notte si è conclusa con l’arresto in flagranza di reato di due uomini (un 49enne marocchino e un 26enne italiano, residenti a Velletri), blindati all’interno del deposito mentre erano intenti a smistare la merce.

L’input che ha fatto scattare il blitz è arrivato direttamente sul numero di emergenza 112. Un cittadino, a cui era stata rubata la motocicletta poche ore prima, ha contattato la centrale operativa spiegando di essere in grado di seguire in tempo reale i movimenti del proprio mezzo grazie all’applicazione dello smartphone collegata a un antifurto Gps occultato sotto la carena.

I militari del Radiomobile hanno seguito le coordinate geografiche della scia digitale, concentrando le pattuglie in via Appia Vecchia. Una volta individuato il perimetro di un capannone industriale, i Carabinieri hanno fatto irruzione nel locale, cogliendo di sorpresa i due indagati.

Sul banco da lavoro della struttura c’era già il blocco motore della motocicletta segnalata, appena smontato e separato dal resto della scocca.

Dai telai limati ai cento smartphone rubati: la cassaforte della refurtiva

La perquisizione all’interno del deposito ha svelato un immenso emporio della ricettazione. Nascosti nei vari ambienti del magazzino, i Carabinieri hanno rinvenuto e posto sotto sequestro:

Componenti meccaniche: decine di motori di moto e scooter di grossa cilindrata, carene, pneumatici nuovi e telai con le matricole identificative e i numeri di telaio già completamente abrasi o limati per impedirne il tracciamento;

Hi-tech di dubbia provenienza: oltre 100 dispositivi elettronici di ultima generazione tra smartphone, computer portatili e tablet, tutti risultati provento di furti messi a segno in case e negozi del quadrante provinciale;

Denaro contante: una mazzetta da 4.000 euro in banconote di vario taglio, ritenuta il fondo cassa dell’attività illecita.

Il canale estero: il carico era pronto a partire sul tir per il Marocco

Nel corso degli accertamenti e della catalogazione della merce, gli investigatori hanno scoperto il canale di sbocco del giro d’affari. Una parte consistente dei motori rubati e dei telefoni cellulari era già stata sigillata e stivata all’interno di un grosso camion parcheggiato nel cortile del deposito.

Il tir, con i documenti di viaggio già compilati, era pronto a mettersi in strada nelle prime ore del mattino con destinazione finale il Marocco, mercato nero dove gli oggetti sarebbero stati rivenduti senza il rischio di controlli incrociati.

I due uomini sono stati trasferiti in stato di arresto presso il carcere di Velletri, dove restano a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida con l’accusa di concorso in ricettazione e riciclaggio.

Tutta la refurtiva è stata sequestrata per i rilievi fotografici; i Carabinieri hanno già avviato le procedure per risalire ai legittimi proprietari di telefoni e moto e procedere alla restituzione.

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