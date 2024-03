La nuova Pergoletta cerca testimoni del doppio furto

La titolare de La nuova Pergoletta, il ristorante di via del pergolato 50 angolo viale Alessandrino è alla ricerca di testimoni. Perché purtroppo il suo locale è stato vittima di ladri per ben due giorni.

Questi i fatti

Domenica 3 marzo 2024 dei ladri sono entrati nel locale attraverso la veranda ed hanno avuto accesso al locale tramite la finestra della cucina che hanno trovato semi-aperta. Hanno rubando cose di ogni sorta. Tutti i soldi che erano in cassa e cibarie di ogni tipo dalla carne al pesce. Hanno portato via anche un PC e dei tablet che venivano utilizzati per lavoro.

La denuncia e il nuovo furto

Pensando che fosse un caso isolato, i proprietari sono andati alla polizia per fare la denuncia. Al loro rientro in sede la brutta sorpresa: erano entrati nuovamente nella notte, stavolta sfondando e rompendo la finestra della cucina e distruggendo tutto. Hanno rubato quello che sono riusciti a trovare.

L’appello

“Se qualcuno nei pressi di via del Pergolato ha sentito qualcosa, per favore fatecelo presente.

Cercheremo di chiudere la fessura dalla quale scavalcano e speriamo che non succeda più. Ma due sere di fila non ce lo aspettavamo proprio.

Il rumore di quella finestra che cade, con vetro doppio, avrebbe dovuto allertare i passanti o perlomeno gli inquilini più vicini.

Vi ringraziamo anticipatamente per la collaborazione”

Tel. 0689167356 o Facebook

