“La poesia dell’astrazione” inaugurazione della Mostra sull’arte come poesia

Astrazione ed empatia, del 1907, dove l’arte viene interpretata in base all’intenzionalità dell’artista.

Oggi nell’arte ogni forma di rappresentazione del proprio pensiero “poetico” ha pieno diritto di cittadinanza, dopo innumerevoli esperienze di scuole e movimenti artistici, quindi può diventare occasione di incontro e discussione, mentre questo piccolo e raffinato “salotto culturale” sta promuovendo nel tempo tematiche differenti e proposte artistiche storiche, anche con presentazioni di libri e letture di poesie che possano stimolare il pubblico ad un ritorno alla partecipazione diretta della quale abbiamo sentito recentemente la mancanza.

Gli artisti invitati ad esporre le loro opere sono i seguenti: Amabile Margherita, Blantart, Elvira Calabrese, Nathaly Caldonazzo, Fabrizio Fragano, Antonio Giuliani, Klaudia Kosiak, Luisa Muzi, Fabrizio Russo, Mauro Russo, Valter Sambucini, Alessio Toscano, Luisa Valeriani, Francesco Vidic, Jean-Louis Zanet, Roberto Zingoni.

Da segnalare tra loro un artista Roberto Zingoni, laureato in Fisica presso l’Università degli studi “La Sapienza” di Roma ed insegnante, che descrive il tema della sua ricerca, sottesa all’opera artistica in esposizione, sulla quale sarà sicuramente invitato a parlare:- “I tre Punti” – La pittura esposta è realizzata utilizzando un un’equazione da me ottenuta per via teorica a partire dagli studi empirici, mediante la trottola dei colori, di James Clerk Maxwell e Katherine Mary Deward che ho rieseguito.

La tela fa parte di un progetto più ampio che vede l’uso di tale equazione per l’accordatura

della componente cromatica con quella tonale del colore – [cfr. J Clerk Maxwell, Exsperiments on colour, as perceived by the eye, with remarks on colour-blindness, “Transactions of the Royal Society of Edimburgh”, 21:275-298, 1855, riprodotti in W. Niven (a cura di), The scientific papers of James Clerk Maxwell (1846-1865), vol I, pp. 126-154 (ristampa Dover, New York 1952- 1965- 2003]