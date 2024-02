La Rinascente, assume personale in Città: Ecco come candidarsi

Una delle maggiori catene della grande distribuzione ricerca personale in vari ambiti, in questo caso parliamo della Rinascente, che in tante sue sedi sparse in tutta Italia, Roma compresa, sta ricercando assistenti alle vendite, magazzinieri e altro ancora, sia con contratto a tempo indeterminato che determinato, o di tirocinio.

Ovviamente molto dipenderà dall’esperienza pregressa e dal curriculum del candidato, e a seconda di queste, l’azienda sceglierà il tipo di contratto d’assunzione per chi supererà le selezioni.

Nel dettaglio le posizioni lavorative ricercate dalla Rinascente in questo momento sono le seguenti: impiegati amministrativi (Roma, Firenze, Monza), magazzinieri (Roma e Milano), sales assistant (Roma e Monza), floor manager (Firenze e Milano), allievo business controller, allievo floor manager, buying manager food, buying & merchandisin controller e corporate controller (Milano).

Curare il rapporto con i fornitori, gestire la merce e la presenza negli scaffali, accogliere i clienti e molto altro ancora, a seconda delle necessità specifiche del ruolo assunto, saranno richieste al dipendente.

In particolare questi sono i requisiti generali che dovranno essere posseduti dal candidato ideale, allegando il cv online con foto e autorizzazione al trattamento dei propri dati personali: aver ottenuto un diploma o una laurea anche triennale, aver maturato precedente esperienza nella mansione di maggior durata possibile, avere una passione per il settore del fashion e luxury, avere una buona conoscenza della lingua inglese, avere ottime capacità comunicative, relazionali, organizzative e di problem solving, dare la propria disponibilità part-time/full-time su turni anche nei week-end e nei giorni festivi.

Per maggiori dettagli e portare a termine la procedura di invio delle candidature, gli interessati possono avere tutte le informazioni e lasciare il proprio curriculum vitae per candidarsi, cliccando e accedendo a questa pagina web.