La Roma 7 Volley festeggia i 45 anni di attività

Grande settimana di sport per tutte le età nel V Municipio per i 45 anni della Polisportiva Roma 7 Volley. Con il Patrocinio del Municipio V e del Comitato territoriale Fipav Roma si è svolta una settimana di Pallavolo a tutti i livelli e in tutte le categorie.

Le Squadre giovanili si sono confrontate con rappresentative provenienti dalla città, dalla regione e dall’Italia. Nei tornei giovanili femminili sono state presenti rappresentative della regione Marche, mentre a livello maschile si sono avvicendate nei tornei under 13 ed under 15 squadre provenienti da Toscana, Umbria ed Abruzzo.

Una gran festa di Sport all’insegna della solidarietà e per testimoniare la vivacità della periferia Est di Roma.

Il titolo della manifestazione è stato: “La periferia vive, evviva la Periferia” un rafforzativo che denota un radicamento al territorio, con l’obiettivo di essere un punto di riferimento qualitativo per i tanti giovani partecipanti alle attività.

In un PalaGiorgi stracolmo il 31 ottobre 2023 si sono svolte le premiazioni di tutti i tornei alla presenza delle massime autorità del comitato Regionale Fipav Lazio e del Municipio V di Roma Capitale, a cui è stato ricordato la scarsa qualità degli impianti nella parte Est di Roma.

Una carenza di strutture che sta diventando cronica e che si rifletterà negativamente su tutto il territorio.

Bisogna ritornare al modello degli anni precedenti dove l’ente locale riusciva a progettare interventi mirati alla ricerca di uno stato di benessere e salute per i propri cittadini