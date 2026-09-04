Categorie: Cronaca Sicurezza e ordine pubblico
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La roulette russa del verde romano: a Trastevere un albero crolla sui tavolini. Tragedia schivata solo per caso

Un fusto di dieci metri si è spezzato in piazza Sant’Egidio sfiorando i clienti dei locali

Giorgio Terra - 4 Settembre 2026

Un fragore secco, le grida dei passanti e una spaventosa carambola di rami che si schianta a due metri appena dai dehor affollati.

Nel cuore di Trastevere, in una piazza Sant’Egidio come sempre assediata da turisti e residenti, l’ennesimo episodio di cedimento del verde pubblico ha sfiorato la tragedia.

Attorno alle 14:30 di giovedì 3 settembre, un albero alto dieci metri si è piegato d’improvviso su se stesso, crollando a ridosso delle sedute esterne di noti ristoranti della zona, tra i quali Tonnarello.

Se non si contano né feriti né danni alle strutture, il merito non è di una programmazione efficiente della manutenzione urbana, ma unicamente del caso: in quel preciso istante, la densità di avventori seduti ai tavolini era singolarmente ridotta rispetto agli standard del quartiere.

Foto internet

Anatomia di un disastro annunciato: il tronco divorato dai parassiti

I video girati dagli astanti nell’immediato dopocrollo restituiscono la misura dell’apprensione vissuta nel rione.

L’area è stata prontamente recintata dalle pattuglie della Polizia Locale e dai Vigili del Fuoco, intervenuti per rimuovere il fusto e mettere in sicurezza lo scorcio storico.

Ma sono stati i primi riscontri tecnici ad aprire gli interrogativi più urgenti sul fronte delle verifiche fitosanitarie:

Legno tarlato e sfibrato: La struttura interna della pianta è apparsa completamente degradata, priva della consistenza necessaria a sostenere il proprio peso.

Aggressione parassitaria: All’interno della matrice lignea è stata rilevata una massiccia presenza di larve e insetti xilofagi che hanno cavato la base dell’albero a poco a poco, trasformandolo in un’insidia invisibile per chiunque si trovasse a passeggiare nella piazza.

Un quadro che riaccende i riflettori sullo stato di salute delle alberature storiche della Capitale e sui protocolli di monitoraggio del patrimonio arboreo nei luoghi a più alta concentrazione pedonale.

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