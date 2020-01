La scuola può tutto. Cittadinanza ed inclusione per costruire una società migliore.

E’ questo il tema dell’incontro in ricordo di Simonetta Salacone che si terrà il 21 gennaio ore 18.30 al Fusolab in via della Bella Villa, all’Alessandrino.

Introduce

Luciano Ventura

Legambiente Onlus Scuola e formazione

Intervengono

Luca Mascini

Voce Band ASSALTI FRONTALI OFFICIAL PAGE

Stefano Veglianti

Consigliere V Municipio Roma Stefano Veglianti V Municipio

Elena Pautasso

Docente e figlia di Simonetta Salacone

Lorenzo Fioramonti

Già Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca

Marta Bonafoni

Consigliera Regione Lazio

Modera

Letizia Palmisano

Giornalista

IN COLLABORAZIONE CON

5SocialLab e Fusolab 2.0

Organizzato da #POP – segreteria@movimentopop.it