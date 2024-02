La Terrazza al Teatro Off

Fino al 25 febbraio 2024 va in scena al Teatro Off di via Monte Senario 81a “La Terrazza”, lo spettacolo scritto e diretto da Avio Focolari.

Nella piece teatrale si alternano sul palco gli attori gli attori Francesca Di Iorio, Giulio Anese, Angelo Del Romano, Stefania Polentini, Cristina Carli, Armando Giacomozzi e Lorena Leoni.

“La Terrazza” è commedia corale e coinvolgente, messa in scena con il classico stile elegante e scanzonato tipico di Fololari. E’ un omaggio alla romanità verace, con le sue tradizioni senza però perdere di vista temi e situazioni tipiche dei giorni nostri.

Le luci del palcoscenico illuminano una suggestiva terrazza di un condominio di borgata, dove si svolge la trama, intricata, di un gruppo di inquilini eccentrici e con pochi soldi in tasca, i quali, nonostante le difficoltà della loro esistenza, conservano intatta la loro autoironia.

Nella terrazza fa il suo ingresso un personaggio d’altri tempi, l’avvocato (interpretato in maniera magistrale da Avio Focolari), che acquisisce l’intero edificio e decide di “assistere” gli abitanti, proponendo loro un nuovo contratto vantaggioso, con meno vincoli e più benefici.

Chi è questa figura misteriosa e quale sia il suo intento nel voler soccorrere gli inquilini? La loro precaria situazione economica e l’irresistibile offerta li porteranno ad accettare; ma quale sarà l’impatto sulla loro vita, migliore o peggiore?

Gli spettatori potranno scoprirlo durante questo piacevole spettacolo, della durata di due ore, fino al 25 febbraio, prenotando un posto a sedere presso il Teatro 7 Off.

TEATRO 7 Off – via Monte Senario 81a, Roma – Tel. 06.925.99.854 – https://www.teatro7off.it/

Email: teatro@teatro7off.it – botteghino@teatro7off.it

Orario spettacoli: venerdì 23 febbraio ore 21:00; sabato 24 febbraio ore 17.30 – ore 21:00; domenica 25 febbraio ore 18:00.

