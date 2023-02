La vita in dissolvenza di Lucianna Argentino

Domenica 12 febbraio 2023, ore 17, presso l’ Associazione Culturale “Villaggio Cultura – Pentatonic” in Viale Oscar Sinigaglia, 18/20 a Roma Laurentina* incontro con Lucianna Argentino e il suo libro La vita in dissolvenza, Samuele Editore 2022.

In conversazione con l’autrice: Anna Maria Curci

Interventi musicali di Carlo Leoni (chitarra)

«La profondità concettuale di quest’ultima opera poetica di Lucianna Argentino si comprende facilmente se pensiamo che i quattro testi che la compongono possiedono l’intrinseca compostezza drammatica del monologo commisto a tratti con le peculiarità espressive intimiste del soliloquio. […] Si tratta, in effetti, di rielaborazioni poetiche di quattro storie vere, rilette attraverso le lenti estetiche di una parola poetica delicata e gentile, che a sua volta tenta di indagare la natura naturante del dolore esistenziale come anamnesi morale del principio di autocoscienza». (Dalla Prefazione di Sonia Caporossi)

Lucianna Argentino è nata e vive a Roma. Dai primi anni Novanta il suo amore per la poesia l’ha portata a occuparsene attivamente come organizzatrice di rassegne, di presentazioni di libri e con collaborazioni a diverse riviste del settore. Ha pubblicato molti libri di poesia. Il primo, Gli argini del tempo, è del 1991. Al Villaggio Cultura Pentatonic sono state presentate, tra l’altro, le sue opere Il volo dell’allodola (Edizioni Segno 2019), In canto a te (Samuele Editore 2019) e La parola in ascolto (Manni 2021).

* Ingresso con tessera ARCI 2022-2023; è possibile tesserarsi in sede.