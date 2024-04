“La Voragine”: artisti columbiani a Formello, ispirati al romanzo di Jose’ Eustasio Rivera

Il Comune di Formello Assessorato alla Cultura ed il Centro per l’Incisione e la Grafica d’Arte del Comune di Formello, fondato e diretto da Vinicio Prizia, in collaborazione con il consolato generale di Colombia nella figura del Console generale della Repubblica de Colombia in Roma il dottore Carlos Ivan Castro Sabbagh, invitano ad un nuovo appuntamento all’interno della rassegna “Incisione e …”

La mostra internazionale “La Voragine” riguarda l’esposizione di artisti colombiani ed è dedicata al centenario della pubblicazione del romanzo ” La Voragine ” dello scrittore colombiano Jose’ Eustasio Rivera. Tale romanzo è un’opera importante all’interno del modernismo latinoamericano, con tratti tradizionali riguardanti vivide descrizioni dei suoi personaggi, anche se il nucleo storico del romanzo si trova nella durezza della colonizzazione della giungla amazzonica.

Il vernissage si terrà venerdì 26 aprile 2024 alle ore 18,00 presso la sala Orsini di Palazzo Chigi di Formello in piazza San Lorenzo n.1. Espongono artisti colombiani più due artisti ospiti di altre due nazioni Latino Americane. L’esposizione proseguirà fino al giorno 8 maggio 2024 – orario mattina dalle 10.30 alle 13,00 pomeriggio 16,00_18,30.

La mostra è curata dal direttore del Centro per l’incisione del Comune di Formello Vinicio Prizia con la collaborazione della dottoressa Olga Costanza Acuña e dell’artista Ruben Martinez. Segnaliamo anche la partecipazione straordinaria del Maestro Faor Hernandez.

Espongono i seguenti artisti: Natalia Arias, Carlos Atoche, Javier Avendaño, Sebastian Ceballos, Francisco Cordoba, Andreyna Diaz, Silvana Fantin, Francisco Gaona, Gabriel Herrera, Karl Jorns, Alessandra Lopez, Dianita Liney, Ruben Martinez, Lucia Italia Morana, Ana Eugenia Zambrano.

Ricordiamo che lo spirito che anima la rassegna dal titolo “Incisione e..” consiste nella presentazione di varie mostre a cadenza settimanale o quindicinale composte da tre o quattro artisti ogni volta. L’esperienza vale come esplorazione di molti aspetti dell’arte e della grafica contemporanea, nazionale ed internazionale. Tale ciclo di mostre è partito dal novembre 2023 e terminerà nel novembre 2024.

Tutti questi eventi infatti sono indirizzati ad una panoramica di artisti di varie nazionalità che possono praticare anche altre modalità professionali ed artistiche. Inaugurato nel 2003, il Centro si ispira alla preziosa tradizione incisoria lasciata dall’artista francese Jean-Pierre Velly considerato uno dei maggiori esponenti dell’incisione del XX°sec. Fondato e diretto da Vinicio Prizia, erede della sua preziosa conoscenza tecnica. Tale serie di mostre riguardano infatti artisti incisori di svariate nazionalità che spesso sono anche pittori, scultori, architetti ecc … Sicuramente attività non incompatibili con l’abilità in questa tecnica antichissima, come abbiamo avuto modo di constatare nella storia dell’arte con Piranesi che era incisore ed architetto o Rembrandt; pittore e incisore, Tiepolo e ancora lo stesso Picasso ecc… Tale rassegna infatti vuole documentare come questo tipo di grafica sia ancora diffusa capillarmente tra gli artisti, anche tra quelli che non disdegnano mezzi elettronici o stampa digitale che, dopo la rivoluzione informatica, non possono essere ignorati. Però proprio questo sta a dimostrare quanto valore abbia un’operazione manuale non semplice, dove si esibisce un’abilità ed una sensibilità derivate da una pratica assidua e da un’attenta sensibilità.

Nueva cita de la exposición “Grabado y…” Exposición “LA VORAGINA” Exposición de artistas colombianos.

El Departamento de Cultura del Municipio de Formello y el Centro de Grabado y Arte Gráfico del Municipio de Formello, fundado y dirigido por Vinicio Prizia, en colaboración con el Consulado General de Colombia en la figura del Cónsul General de la República de Colombia en Roma. el doctor Carlos Iván Castro Sabbagh, invitan a una nueva cita dentro de la exposición “Grabado y…” La exposición internacional “La Voragine” trata de la exposición de artistas colombianos y está dedicada al centenario de la publicación de la novela “La Voragine” “del escritor colombiano José Eustasio Rivera, esta novela es una obra importante dentro del modernismo latinoamericano, con rasgos tradicionales, por las vívidas descripciones de sus personajes, el núcleo histórico de la novela se encuentra en la dureza de la colonización del Amazonas. selva. La inauguración tendrá lugar el viernes 26 de abril de 2024 a las 18.00 horas en la sala Orsini del Palazzo Chigi di Formello en Piazza San Lorenzo n.1. Exponen artistas colombianos más dos artistas invitados de otras 2 naciones latinoamericanas.

La exposición continuará hasta el 8 de mayo de 2024: por la mañana, de 10.30 a 13.00 horas, y por la tarde, de 16.00 a 18.30 horas. La exposición está curada por el director del Centro de Grabado del Municipio de Formello Vinicio Prizia con la preciosa colaboración de la señora Olga Costanza Acūnia funcionaria del consulado general y el artista colombiano Rubén Martínez. Les recordamos que el espíritu que anima la exposición titulada “Grabado y…” consiste en la presentación de varias exposiciones semanales o quincenales compuestas por tres o cuatro artistas cada vez. La experiencia sirve como una exploración de muchos aspectos del arte y los gráficos contemporáneos, nacionales e internacionales. Este ciclo de exposiciones inició en noviembre de 2023 y finalizará en noviembre de 2024.

Todos estos eventos tienen como objetivo una visión general de artistas de diversas nacionalidades que también pueden practicar otros métodos profesionales y artísticos, por ejemplo pintura, escultura, arquitectura, al igual que grandes figuras de la historia del arte. Por ejemplo, Piranesi fue grabador y arquitecto, Rembrandt, pintor y grabador, o el propio Picasso fue un artista con múltiples inclinaciones expresivas. Exponen los siguientes artistas: Natalia Arias, Carlos Atoche, Javier Avendaño, Sebastian Ceballos, Francisco Cordoba, Andreyna Diaz, Silvana Fantin, Francisco Gaona, Gabriel Herrera, Karl Jorns, Alessandra Lopez, Dianita Liney, Ruben Martinez, Lucia Italia Morana, Ana Eugenia Zambrano.

