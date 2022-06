La XXI edizione 2022 di Letterature Festival Internazionale di Roma 

Letterature Festival , fiore all’occhiello della programmazione culturale estiva della Capitale torna nell’ambito dell’Estate Romana. Cinque serate a luglio – il 12, 14, 18, 19 e 21 – nel magnifico scenario dello Stadio Palatino all’interno del Parco Archeologico del Colosseo. La manifestazione è stata presentata alla Casa delle Letterature in piazza dell’Orologio.

Il programma è a cura di Simona Cives, responsabile della Casa delle Letterature delle Biblioteche di Roma, con il contributo di un comitato scientifico composto da protagonisti del panorama letterario come Paolo Di Paolo, Melania Mazzucco, Davide Orecchio, Igiaba Scego e Nadia Terranova. Regia e coordinamento artistico di Fabrizio Arcuri.

Il tema di questa ventunesima edizione, direttamente e fortemente legato al racconto del contemporaneo, è Tempo nostro. “Declinato da artisti e ospiti di fama internazionale”, affermano i curatori, “è uno sguardo al presente con occhi nuovi, è il desiderio di proiettarci verso il futuro con un cambio di prospettiva. Nell’anno del centenario della morte di Marcel Proust, Tempo nostro vuole essere un omaggio all’autore ma anche un invito a riappropriarci di ciò che abbiamo perduto”.

Il programma prevede letture di inediti e performance artistiche, in un dialogo tra le diverse forme espressive. Dialogo nel cui svolgersi gli autori proporranno nuove chiavi di lettura, confermando ancora una volta il legame tra letteratura e vita.

Cinque serate, dunque, declinate in altrettante sotto-tracce tematiche: Relazioni, Identità, Futuro, Confini, Tempo. Vedi la descrizione serata per serata.

“Cinque serate dedicate alla grande letteratura italiana e internazionale in uno dei luoghi più belli di Roma, lo Stadio Palatino, sono davvero un privilegio per chi le organizza e per chi le segue dal vivo”, afferma l’assessore capitolino alla Cultura Miguel Gotor. “Il Festival Letterature è ormai uno degli appuntamenti più attesi dell’Estate Romana e sono sicuro che l’edizione di quest’anno, Tempo Nostro, sarà un’occasione unica per riappropriarci di una dimensione collettiva della letteratura a cui la pandemia, in questi anni, ci ha costretto a rinunciare”.

La rassegna è a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma, promossa dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale, organizzata da Zètema Progetto Cultura in collaborazione con Parco Archeologico del Colosseo e SIAE-Società Italiana degli Autori ed Editori, sotto gli auspici del Centro per il Libro e la Lettura e con il patrocinio di AIE-Associazione Italiana Editori, ADEI-Associazione degli Editori Indipendenti e dell’Instituto Cervantes di Roma, Institut Français di Roma, Institut Français Centre Saint-Louis–Roma, American Academy in Rome, Ambasciata di Romania in Italia, Accademia di Romania, Ambasciata degli Stati Uniti Messicani, Ambasciata della Repubblica Ellenica. Da quest’anno Rai Cultura è Media Partner della manifestazione.

Programma in dettaglio, informazioni e approfondimenti nella pagina dedicata del portale di Culture Roma.