Labaro: Minaccia negoziante armato di taglierino, arrestato

Momenti di paura nella serata di (Mercoledì 20 Dicembre 2023) per un negozio di casalinghi sito in via Monti della Valchetta, zona Labaro, dove un uomo con volto parzialmente coperto da un cappello e armato di taglierino, stava minacciando il titolare per farsi consegnare l’incasso della giornata. Ma il colpo fortunatamente è fallito. I carabinieri avvertiti di quanto stava accadendo sono immediatamente intervenuti sul posto, riuscendo così a bloccare l’ uomo 42enne, che è stato portato in caserma in attesa delle autorità giudiziarie.

