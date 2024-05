Labico: arrestato estorsore seriale di anziani e commercianti

Una tassa quotidiana di terrore. Un individuo sessantenne, residente a Labico, nella provincia romana, è stato arrestato dai carabinieri per estorsione, dopo aver prelevato denaro sia da un’anziana signora che da un commerciante.

I militari della stazione di Labico hanno concluso le indagini in seguito alle denunce presentate da una donna di 78 anni e da un commerciante di 37 anni proprietario di un negozio di generi alimentari.

L’anziana ha raccontato di come l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, le avesse richiesto denaro per comprare generi alimentari, inizialmente con il suo consenso poiché non usava minacce o violenze.

Tuttavia, il comportamento dell’uomo è rapidamente peggiorato: ha iniziato ad introdursi nell’abitazione dell’anziana, chiedendo denaro contro la sua volontà e minacciandola, costringendola infine a fare prelievi al bancomat e accompagnandola al supermercato.

Il commerciante, invece, ha denunciato episodi risalenti al mese di Ottobre, quando il sessantenne entrava quasi giornalmente nel suo negozio, prelevando prodotti per un valore totale di circa 80 euro senza pagare.

Di fronte al rifiuto del commerciante di continuare ad accordargli credito, l’uomo ha assunto un comportamento minaccioso sia nei confronti del personale che del proprietario, chiedendo denaro.

Le sue azioni hanno portato all’emissione di un’ordinanza cautelare e al suo trasferimento nel carcere di Velletri.

