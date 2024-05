Ladri in azione a Balduina: colpo da 100mila euro

Rapina alla Balduina: un colpo da 100mila euro sconvolge il quartiere. Tre individui, ben organizzati e determinati, sono entrati in azione in un’abitazione situata in via Teodosio Macrobio, una tranquilla strada residenziale della zona.

Nell’appartamento si trovavano una madre e la sua figlia, rispettivamente di 75 e 39 anni, che sono state colte di sorpresa dai malviventi. I ladri, indossando passamontagna per nascondere le loro identità, sono riusciti a entrare nella casa con un piano ben congegnato.

Dopo aver fatto irruzione, i rapinatori hanno rapidamente individuato l’argenteria di valore, stimata intorno ai 50mila euro, e l’hanno asportata senza esitazione.

Non soddisfatti del bottino, hanno poi estratto una pistola, minacciando la donna più giovane e costringendola ad aprire la cassaforte di famiglia.

All’interno della cassaforte, hanno trovato gioielli e altri monili preziosi, anch’essi del valore complessivo di 50mila euro, che hanno rapidamente prelevato.

Una volta ottenuto tutto ciò che cercavano, i tre criminali sono fuggiti a piedi, svanendo rapidamente tra le vie del quartiere, lasciando le due donne sotto shock.

Nonostante il trauma subito, le vittime della rapina hanno scelto di non richiedere immediatamente l’intervento del 118, preferendo mantenere la calma e collaborare con le autorità.

La Polizia è giunta sul posto poco dopo, avvisata probabilmente dai vicini allarmati dalle grida o dai movimenti sospetti.

Gli agenti hanno iniziato subito a raccogliere testimonianze e a cercare indizi utili per rintracciare i responsabili.

Sono stati interrogati i vicini e sono state analizzate eventuali telecamere di sicurezza presenti nella zona, nel tentativo di ricostruire la dinamica della rapina e di identificare i fuggitivi.

