Ladro acrobata in azione a Finocchio: la foto fa scattare l’allarme, e il quartiere si mobilita

La foto è chiara e inequivocabile. Nell’immagine si osserva un uomo che si arrampica per entrare in un appartamento attraverso un balcone. Tanto basta per far scattare l’allarme nel quartiere. “C’è un ladro acrobata, fate attenzione.”

La segnalazione proviene da via Militello, nella borgata Finocchio, a breve distanza dalla stazione Bolognetta. Qui ci sono molte palazzine vicine tra loro e numerosi spazi che offrono vie di fuga a chi vuole scappare.

Nell’immagine catturata da un residente si vede come quell’uomo, descritto dai cittadini come un “funambolo”, stesse agendo in pieno giorno, pienamente consapevole della conformazione del quartiere, che offre numerose possibilità di fuga.

L’immagine e l’allarme dei cittadini hanno scatenato un tam-tam nel quartiere. Diverse telefonate sono arrivate al numero unico per le emergenze, e il ladro, come previsto, è riuscito a fuggire senza riuscire a portare a termine il furto, per fortuna.

Le forze dell’ordine hanno confermato di aver ricevuto le chiamate e di essere intervenute. Al loro arrivo, come detto, non c’era nessuno. L’antifurto 2.0 ha funzionato.

L’uomo immortalato nella foto sembrava muoversi con l’agilità di un vero acrobata, scalando il palazzo con facilità e precisione.

Questa immagine ha generato preoccupazione e paura tra i residenti, che hanno immediatamente attivato una rete di comunicazione per avvisarsi reciprocamente del pericolo imminente.

La zona di via Militello è caratterizzata da un’architettura che facilita la fuga rapida, con molti edifici vicini e numerosi nascondigli. L’intervento delle forze dell’ordine è stato tempestivo, ma al loro arrivo l’uomo si era già dileguato.

