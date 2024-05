Ladro aggredisce dipendente del supermercato con un pugno per assicurarsi la fuga, arrestato dai carabinieri

Un ladro è stato arrestato dai carabinieri dopo aver aggredito con un pugno il commesso di un supermercato all’Ostiense per assicurarsi la fuga.

L’uomo, un 23enne originario degli Emirati Arabi, ha rubato alcuni prodotti da un supermercato in via Bove. Il commesso del negozio lo ha notato e ha tentato di fermarlo, ma è stato aggredito con un pugno al volto.

Il ladro è fuggito a piedi, ma è stato bloccato da due carabinieri in borghese che lo hanno visto scappare in via Matteucci.

L’aggressione ha causato alcune contusioni al commesso, che fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze.

Il ladro è stato arrestato e portato in caserma dai militari della stazione di Roma Garbatella. È gravemente indiziato di rapina impropria.

