Ladro tenta il colpo al Policlinico Gemelli: ruba 12 monitor, bloccato prima della fuga

Nella mattinata di Martedì, un tentativo di furto è stato sventato presso il policlinico Gemelli a Roma, quando un individuo è stato scoperto mentre cercava di rubare i monitor dalle pareti delle aree comuni dell’ospedale. Il sospetto è stato individuato da un attento dipendente che ha segnalato prontamente la situazione al personale di sicurezza dell’istituto.

L’intervento rapido e coordinato delle guardie giurate del Gemelli ha permesso di bloccare il presunto ladro, che è stato fermato sul posto. Successivamente, la Polizia di Stato è stata chiamata per intervenire e ha preso in consegna l’uomo, scortandolo al commissariato di Monte Mario per ulteriori accertamenti.

Le indagini sono proseguite grazie alle registrazioni dei sistemi di sorveglianza interne dell’ospedale, che hanno confermato le accuse nei confronti del sospetto.

È emerso che l’individuo fermato corrispondeva effettivamente all’autore dei furti dei monitor nelle aree comuni del policlinico Gemelli.

