L’ambasciata di Romania in Italia per la prima volta partecipa alla “Notte dei Musei”

L’ambasciata di Romania presso la Repubblica Italiana apre le porte ai visitatori in occasione della “Notte dei Musei”. La manifestazione organizzata su iniziativa di Roma Capitale è estesa anche alle rappresentanze diplomatiche accreditate nella capitale d’Italia, università e istituzioni italiane.

La visita è gratuita dalle ore 14.00 di sabato 14 maggio alle ore 2.00 del 15 maggio, con ultimo ingresso alle ore ore 1.00, in Via Nicolò Tartaglia, n. 40, Roma.

In questa occasione l’ambasciata di Romania accoglierà i visitatori con la mostra dell’artista Luminița Țăranu, dal titolo “Metamorfosi”, che si potrà ammirare durante la visita guidata nella sede dell’istituzione diplomatica.

Luminiţa Țăranu, visual artist, è nata a Lugoj, Romania, nel 1960. Si è laureata all’Accademia di Belle Arti “Nicolae Grigorescu” di Bucarest nel 1985, con Octav Grigorescu. Nel 1987 ha vinto la borsa di studio dell’Unione degli Artisti Plastici della Romania per disegno e incisione. Il titolo equipollente rilasciato dall’Accademia di Belle Arti di Bologna nel 1993. Nel 1987 si è stabilita in Italia, dove vive e lavora. Ha all’attivo numerose mostre personali e ha partecipato ad altrettante mostre collettive in spazi pubblici e privati, musei e gallerie in Italia e all’estero. Sue opere sono presenti nelle collezioni di importanti musei in Italia e in Romania.

Il filo conduttore del suo percorso artistico è la “metamorfosi”, che diventa anche metodo di lavoro e di ricerca della trasformazione concettuale e strutturale in installazioni grafiche, pittoriche, mega-oggettuali, digitali e performative. Oltre ai riconoscimenti ottenuti in Italia, nel 2018 è stato insignito del “Premio Eccellenza” del Governo Romeno “100 per Centenario” (10 personalità romene in Italia), per la sua attività artistica.

L’edificio dell’ambasciata di Romania in Italia è nel quartiere Pinciano, zona residenziale centrale di Roma, è stato costruito nel 1922, noto come Villa Peragallo fino al 1962, quando divenne la sede della missione diplomatica romena. L’edificio è stato progettato da Marcello Piacentini, uno tra i più importanti architetti italiani, autore anche dello stile monumentalista.

L’evento a cui l’Ambasciata ha aderito è organizzato e promosso da Roma Culture – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e Zètema Progetto Cultura.