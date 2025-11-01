Lancia il borsello per sfuggire ai controlli dei carabinieri: arrestato con crack, hashish e marijuana

Un gesto maldestro, quello di lanciare via il borsello alla vista dei Carabinieri, che è bastato per farlo finire in manette.

I Carabinieri della Stazione di Nettuno hanno arrestato in flagranza di reato un 31enne residente ad Anzio, gravemente indiziato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Durante un servizio di perlustrazione, i militari hanno notato l’uomo aggirarsi a piedi con atteggiamento sospetto.

Alla vista della pattuglia, il 31enne ha tentato di disfarsi di un borsello, lanciandolo a terra, e di allontanarsi velocemente. Un gesto che non è sfuggito ai Carabinieri, che lo hanno fermato e bloccato pochi metri dopo.

All’interno del borsello, i militari hanno trovato 8,5 grammi di crack suddivisi in 29 dosi e una dose di cocaina. La perquisizione domiciliare ha poi permesso di scoprire altre dosi di crack, hashish e marijuana, oltre a bilancini e materiale per il confezionamento.

Condotto in caserma e poi presso il Tribunale di Velletri per il rito direttissimo, l’arresto del 31enne è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria.

