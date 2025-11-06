Lanuvio, ladri tra le tombe: tentano di derubare i visitatori al cimitero, denunciati tre giovani di Aprilia

Si aggiravano tra i vialetti del cimitero di Lanuvio fingendosi visitatori, ma in realtà cercavano solo vittime da derubare.

Tre giovani rom, tra i 20 e i 28 anni, residenti ad Aprilia — due già noti alle forze dell’ordine — sono stati denunciati dai carabinieri dopo aver tentato di sfilare i portafogli a tre anziani intenti a far visita ai propri cari.

L’episodio è avvenuto intorno alle 13, quando alla centrale del 112 è arrivata la chiamata di aiuto di una delle vittime. In pochi minuti, una pattuglia della stazione di Lanuvio è intervenuta sul posto.

I tre visitatori, due uomini e una donna ultrasessantenni, hanno raccontato di essere stati avvicinati e strattonati da un gruppo di ragazzi che, con una scusa, avevano provato a mettergli le mani nelle tasche.

Grazie alla descrizione dettagliata fornita dagli anziani, i militari si sono messi subito sulle tracce dei sospetti, individuandoli poco dopo mentre si aggiravano nei dintorni del cimitero con aria nervosa.

I tre, senza documenti, sono stati accompagnati in caserma per l’identificazione e poi denunciati per tentato furto aggravato.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.