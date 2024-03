L’appuntamento erotico finisce male: 40enne rapinato da trans e complice

Un incontro erotico che ha preso una piega inaspettata. Un 40enne – originario della Repubblica del Benin – si è recato in una abitazione, per consumare un rapporto con una transessuale. Giunto in via Pomona, a Roma, zona Pietralata, è successo l’imprevisto. Il tutto è accaduto intorno alle 17 di ieri Domenica 24 Marzo 2024.

Arrivato nella casa di appuntamenti, il 40enne si è trovato davanti la trans di 36 anni e un suo amico, romano, di 30 anni con i quali aveva concordato un rapporto a tre. I due hanno minacciato la vittima con un coltello e si sono fatti consegnare un portafoglio e il tablet. Nonostante lo choc, l’uomo ha chiesto aiuto al numero unico per le emergenze. Sul posto i poliziotti dei commissariati Sant’Ippolito e San Lorenzo che li hanno arrestati



Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati