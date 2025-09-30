L’appuntamento hot finisce male: due donne vittime di sequestro e intimidazioni

Un incontro a pagamento, una serata che doveva essere normale… e invece si trasforma in un incubo.

Due giovani donne romene, di 22 e 30 anni, sono state sequestrate e minacciate da un 35enne di Colleferro, a Segni, dopo essersi presentate nell’abitazione dell’uomo, che si era fatto vivo tramite uno dei tanti siti online.

Il patto iniziale era chiaro: mille euro per un rapporto sessuale a tre. Ma la serata prende una piega drammatica quando il cliente pretende il doppio, salendo a 2.000 euro.

Minacce, droga e paura

Dopo aver ricevuto il denaro, il 35enne cambia volto: dice di essere armato, posa della cocaina sul tavolo e tenta di costringere le due ragazze a consumarla. Le minacce si intensificano, mentre le giovani si ritrovano prigioniere in casa.

Con sangue freddo, fingono di assumere la droga e consegnano 1.500 euro, sperando di guadagnarsi un momento per fuggire.

La fuga e l’arresto

E quel momento arriva subito dopo. Le due ragazze corrono fuori e fermano una pattuglia della Polizia di Stato, che interviene subito.

Nell’appartamento viene trovata la cocaina, ma nessuna traccia dell’arma. Il 35enne viene arrestato e ora dovrà rispondere di sequestro di persona, minacce e detenzione di stupefacenti.

Una notte di paura finita senza tragiche conseguenze

Una vicenda che lascia sgomento: ciò che doveva essere un incontro concordato si è trasformato in un incubo da cui le due giovani sono uscite grazie al loro sangue freddo.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.