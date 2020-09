L’Arciliuto, il teatro della musica e della poesia, riapre le porte alla nuova stagione 

Dopo un lungo e faticoso periodo, mercoledì 9 settembre 2020 riapre Arciliuto, il teatro della musica e della poesia.

Dalle 19 in poi, seguendo le norme previste per la sicurezza, si riapre con un aperitivo musicale con la chitarra di Paolo Rainaldi. Una occasione piacevole per ricominciare, per incontrare nuovamente gli amici e gli artisti, raccogliere idee sulla nuova stagione.

Gli apertivi con musica saranno presenti fino a fine mese da mercoledì a venerdì.

Seguiranno tanti altri spettacoli e serate di degustazione.

“Il lockdown – afferma Giovanni Samaritani – non ci ha spezzato e abbiamo trovato persino il tempo di rinnovare il sito web, più “responsive”, aperto a nuove funzionalità. Vi aspettiamo per condividere nuovamente buona musica e belle emozioni!”

Per consultare la programmazione:

https://www.arciliuto.it/programmazione.html

Si ricorda che il numero dei posti è limitato ed è consigliabile la prenotazione.

Contatti Evento: Teatro ARCILIUTO Piazza Montevecchio, 5 Tel. +39 06 6879419 (dalle ore 18,00 in poi) – mobile 333 8568464 (calls&sms) info@arciliuto.it – http://www.arciliuto.it/

Come raggiungere il teatro

Da Largo Zanardelli le persone percorreranno Via dei Coronari proseguendo sino alla quarta stradella a sinistra in corrispondenza di Piazza San Simeone, detta di Montevecchio. Nella successiva piazzetta di Montevecchio, al numero 5 troveranno L’ARCILIUTO.