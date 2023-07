Largo di Pietralata ha una speranza

Il 12 luglio 2023 avevo dato sfogo ai miei sentimenti di “rabbia, frustrazione, sconforto, disgusto, impotenza” ripensando allo stato pietoso di largo di Pietralata e della sua area di non gioco e poi alla mia sorpresa per come i politici locali si lasciassero sfuggire questa occasione di lasciare un segno tangibile del loro lavoro ponendo rimedio a questa situazione incresciosa restituendo largo di Pietralata ai residenti, che è un’area che “si presta ad essere molto vissuta”.

Ora non nascondo la soddisfazione nel vedere largo di Pietralata interdetta al pubblico con l’utilizzo di nastri rossi, sperando ovviamente che siano solo il preludio a un intervento di riqualificazione.

Il post pubblicato dal presidente del IV municipio Massimiliano Umberti i l19 luglio sembra proprio andare in questa direzione:

“In questi giorni sicuramente vi sarete accorti che stiamo limitando l’accesso a diversi giochi in alcune aree ludiche del Municipio.

Per la prima volta – scrive Umberti – stiamo adottando un piano straordinario di monitoraggio e messa a norma di tutte le aree.

Parliamo di circa 30 aree ludiche e 10 aree sportive, dopo il passaggio in gestione al municipio a seguito dell’attuazione del decentramento del verde.

Parte di queste presentano evidenti criticità come ad esempio lo stato della superficie antitrauma, le aree di caduta non conformi o evidenti stati di usura dei materiali e dei componenti, che potrebbero provocare pericolo ai fruitori.

La sicurezza dei più piccoli – conclude il Presidente – viene prima di tutto… con un po’ di pazienza le restituiremo ai nostri bambini e alle nostre bambine.

Stiamo facendo quello che andava fatto è nessuno ha mai fatto!”