L’Arte aiuta in molti modi…

Alla Borgo Pio Art Gallery, giovedì 8 giugno 2023 alle 18,30, inaugurazione di una mostra dal titolo “Art Helps”, ovvero un aiuto ai volontari “Ristoro Solidale S. Giacomo”

Nei progetti di questa giovanissima e creativa Galleria d’Arte nel cuore di Roma, (via degli Ombrellari, 1/2/3) www.borgopioartgallery.com – c’è anche la promozione di azioni di solidarietà dell’Arte e degli artisti, nonché degli organizzatori che hanno voluto fortemente partecipare alla promozione ed al sostegno del team di volontari del “Ristoro Solidale S. Giacomo”, parrocchiani della basilica di S. Giacomo in Augusta, in via del Corso. Questi volontari si sono messi infatti a disposizione per dare un servizio alimentare, almeno una colazione dignitosa, in favore di persone svantaggiate. Per questa loro attività, non ricevono nessun tipo di finanziamento pubblico, quindi tutto è basato sulla disponibilità personale, aiutandosi anche con le offerte raccolte ed il sostegno logistico del parroco, don Giuseppe.

La serata inaugurale della mostra, 8 giugno ore 18, 30, verrà presentata da uno di questi volontari, nonché Supervisore generale del OFEACT il dottor Claudio d’Alelio Marescotti. Faranno da cornice a questo evento le opere degli artisti permanenti della galleria, che si sono resi disponibili alla causa promossa, da qui il nome dato alla serata “Art Helps” – l’Arte Aiuta. Le opere rimarranno esposte fino al 15 giugno.

Nell’intenzione degli ideatori dell’evento il sottolineare l’importanza delle attività di volontariato. Esplicativa in questo senso l’eredità di Nelson Mandela, una delle figure politiche più carismatiche del Novecento, del quale ricordiamo la celebrazione il 18 luglio del Nelson Mandela International Day, più conosciuto come Mandela Day, ricorrenza annuale istituita dall’Onu nel 2009. Non una semplice commemorazione quindi, ma un’idea molto precisa sull’importanza di ispirare, ogni anno, il cambiamento.

“Ciò che conta nella vita, non è il semplice fatto di aver vissuto, è la differenza che abbiamo fatto nella vita degli altri che determinerà il significato della vita che conduciamo” – “fino a quando povertà, ingiustizia e palesi disuguaglianze esisteranno nel mondo, nessuno di noi potrà davvero riposare”

Il giorno dell’inaugurazione ci sarà anche un rinfresco, gentilmente offerto dal “Il Gianfornaio” di via S. Sebastianello 6 – e sarà presente anche un banco di assaggio di vini del “Casale del Giglio”.

Orari di apertura: lunedì 16,00-19,30 – dal martedì al sabato – 11,00-19,30,

domenica – 11,00-14,00. Info: +39 388 1061500 – borgoart2.0@gmail.com – www.borgopioartgallery.com

Borgo Pio Art Gallery – via degli Ombrellari, 1/2/3 – 00193 Roma

Nota. Il dipinto in foto è di Paolo Pardi