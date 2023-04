L’attività della giunta del IV Municipio a marzo 2023

Lavori pubblici e manutenzione stradale

Proseguono nel mese di marzo gli interventi di natura ordinaria e straordinaria previsti nei diversi quadranti del Municipio.

Sono iniziati gli interventi di manutenzione ordinaria nel quartiere San Basilio con l’appalto per il ripristino della pavimentazione stradale di via Gigliotti (nei tratti terminali con l’intersezione con via G. Mechelli) e via San Benedetto del Tronto (da piazza Urbania a via Chiaravalle).

Sono invece conclusi i lavori di manutenzione straordinaria di rifacimento di via Filippo Meda nel tratto prossimo all’intersezione con via dei Monti Tiburtini, nonché i lavori di manutenzione straordinaria di via A. Bergamini e Piazza E. Persico nel quadrante di Casal Bruciato e Verderocca che hanno riguardato anche il rifacimento delle quattro rampe di accesso a via A. Bergamini, via F. Fiorentini e via G. A. Andriulli.

In ambito avanzamento lavori Tiburtina, da registrare la stesa del bitume prima dell’incrocio di San Basilio direzione centro e l’installazione della segnaletica definitiva davanti il carcere di Rebibbia direzione Tivoli.

Strettamente connesso ai lavori della consolare, l’inizio dell’interramento di 21 pali nel nuovo ponte di Pratolungo, la cui costruzione si è resa necessaria con il ritrovamento del ponte di Augusto e che dovrebbe essere realizzata nell’arco di circa 5 mesi.

Iniziati infine il 16 marzo gli interventi di scavo propedeutici alla predisposizione degli impianti per la casetta dell’acqua ACEA modello “edicola” inseriti all’interno dell’opera di “riqualificazione Piazza F. Sacco, Viale G.Stefanini, Via G. Michelotti e via G. Capellini a Pietralata.

Ambiente e decoro urbano

Sono state avviate il 6 marzo le attività di bonifica e decoro dell’area verde tra via Galla Placidia e viale Giorgio Cingoli a Casal Bruciato che hanno comportato la rimozione di tonnellate di materiale abbandonato e circa 60 carcasse di veicoli, al fine di poter rendere fruibile un’area verde chiusa da sempre.

Iniziata la piantumazione di diversi alberi a Via Morozzo della Rocca a Casal Bertone in base ad un elenco stabilito qualche mese fa, operazione che ha previsto il deceppamento degli alberi precedentemente abbattuti e la sostituzione con i nuovi.

Sempre in tema di aree verdi, dopo una lunga attesa è stato pubblicato l’Avviso pubblico / Manifestazione di Interesse per affidamento in concessione dell’immobile comunale sito in via Bardanzellu – Parco di Piazza Loriedo, immobile che però è stato gravemente danneggiato da un incendio nella giornata di lunedì 10 aprile.

Scuola

Dopo molti anni di attesa, inaugurato ufficialmente il nido di Via Poppea Sabina nel quartiere di Casal Monastero.

La costruzione dell’asilo nido risale al 2008, anno in cui furono avviati i lavori grazie ad un finanziamento di un progetto europeo.

Dopo quasi 15 anni di ritardi ed intoppi burocratici la costruzione dell’asilo è terminata e la struttura è stata finalmente messa a disposizione dei cittadini.

Il 30 marzo è avvenuta presso l’Istituto Balabanoff la premiazione di tutti gli istituti per la mostra “Contest-iamo” sull’emancipazione femminile, un concorso di fumetti con l’intento di ricordare e omaggiare, in occasione appunto dell’8 marzo, le personalità femminili che hanno cambiato la storia.

Durante la premiazione gli studenti e le studentesse del Liceo Coreutico Daf si sono esibiti con una performance di danza.

Nell’ambito della manifestazione “L’8 tutto l’anno”, inoltre, diverse occasioni di incontro e dibattito in ambito scolastico programmate dal Municipio, tra cui l’evento al Liceo Croce tra i ragazzi, la Commissione Scuola del Municipio, i responsabili del Centro Anti Violenza di via Solazzi e del CISDA (Coordinamento Italiano Sostegno Donne Afghane) per parlare di diritto allo studio e del diritto allo studio delle donne in Italia e all’estero in particolar modo in Afghanistan.

Sociale

Il 13 marzo le ACLI di Roma e provincia ed il Municipio Roma IV hanno siglato un protocollo d’intesa per la realizzazione di eventi e iniziative in ambito educativo, sociale e dell’inserimento lavorativo. In particolare, verrà promossa la diffusione del progetto “Generiamo Lavoro: un Cantiere Aperto”, che nel IV Municipio vedrà un focus speciale dedicato alle donne.

Verranno inoltre promosse iniziative per guidare i giovani a un uso consapevole del web, attraverso percorsi dedicati e anche con l’utilizzo delle intelligenze artificiali.

Infine, verrà avviato, anche sul territorio del IV Municipio, il percorso di recupero e ridistribuzione delle eccedenze alimentari “Il cibo che serve”, che da anni le ACLI di Roma portano avanti nella città e nella provincia.

Continua infine la collaborazione tra IV Municipio e AS Roma in ambito sociale.

Il 18 marzo si è svolto un evento organizzato dalla Chiesa Sant’Atanasio in collaborazione con AS Roma e Presidenza del IV Municipio, in occasione della Festa del Papà, che ha visto protagonisti padri e figli del IV Municipio, per i quali sono stati organizzati percorsi sportivi e ludici.