Le attività del Centro Culturale “Gabriella Ferri”

Il Centro Culturale del IV Municipio “Gabriella Ferri” ha presentato il programma delle attività previste fino al 21 giugno.

Il calendario – che alleghiamo in basso – presenta una serie di incontri che prevedono presentazioni di libri e letture drammatizzate, nonché molti laboratori, tra i quali troviamo quelli di ascolto e di “scultura del riciclo”.

Ricordiamo che il Centro Culturale si trova in via delle Cave di Pietralata, 76 e che l’ingresso è libero per tutte le iniziative previste.