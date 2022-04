Le attività di maggio 2022 della Biblioteca Aldo Fabrizi

Ecco le attività di maggio 2022 della Biblioteca Aldo Fabrizin via Treia, 14 a San Basilio, nel IV Municipio.

6 maggio ore 17,30 Presentazione del libro Il lettore sul lettino. Tic, manie e stravaganze di chi ama i libri, di Guido Vitiello, Einaudi, 2021 . Una ricognizione ricca e spiazzante di quelle perversioni che rendono erotico e nevrotico il nostro rapporto con i libri.

Sarà presente l’autore Guido Vitiello, saggista e ricercatore, curatore sulla rivista “Internazionale” della rubrica Il bibliopatologo risponde. Dialogherà con lui Errico Buonanno, scrittore e giornalista RAI.

13 Maggio ore 17,30 Presentazione del libro Le belle parole: Virtu’, a cura di Francesca Romana de’ Angelis”, Studium, 2022. Il libro fa parte del progetto “Le belle parole” che mira a contrastare l’uso sempre più diffuso di parole ostili e violente nella comunicazione orale e scritta, privata e pubblica, reale e virtuale. Ogni volume riunisce scritti di autori diversi ed è dedicato a una sola parola. Dopo Luce, che ha dato inizio al progetto, la parola scelta è Virtù, quella disposizione a fare del bene e agire con giustizia e verità che lascia sempre una scia luminosa e rende più accogliente e umano il mondo. Interverrà la curatrice. I proventi della vendita del volume andranno a sostegno delle opere di solidarietà della Parrocchia di San Basilio di Roma.

27 Maggio ore 17,30 Presentazione del libro “Ogni scelta che fai” di Valerio Capraro, Mondadori, 2021.

Valerio Capraro insegna Economia a Londra, si occupa di cooperazione, altruismo e onestà, temi sui cui ha pubblicato numerosi saggi. In questo suo primo romanzo attraverso gli elementi di filosofia morale e risoluzione dei conflitti che quotidianamente affronta nel suo lavoro accademico, disseziona ogni risvolto sentimentale, ogni anfratto emotivo che alimenta quella splendida illusione che chiamiamo amore. Sarà presente l’autore.

28 maggio ore 11,30 “L’altra metà del cielo: scienziate nella storia e al cinema” evento a cura della Associazione Culturale Cinema e Storia in collaborazione con CNAI- Centro Nazionale Astroricercatori Indipendenti : Mostra fotografica ed intervento di Valeria Guidotti Presidente dell’Ass. Cinema e Storia.

Per i bambini e le bambine

18 maggio ore 17,00 Nell’ambito del progetto Eureka 2022 – Water4Future, a cura dell’Associazione Scienza Divertente, la Biblioteca ospiterà un laboratorio dal titolo “L’’acqua un bene prezioso”: un operatore-scienziato interagirà con i bambini facendo loro realizzare esperimenti in prima persona. In questo laboratorio i bambini affronteranno il tema dell’acqua: dalle sue proprietà fondamentali, all’uso e all’abuso che ne fa l’uomo, fino al tema dell’inquinamento delle acque. L’attività è rivolta ai bambini dai 5 anni in su. Nella settimana dal 16 maggio al 20 maggio, sarà inoltre possibile visitare una mostra rivolta a bambini e alle loro famiglie sulle tematiche della crescita sostenibile. Prenotazioni al numero 0645460730 oppure su Evenbrite.it

3,6,10,13,17,20,27,31 Maggio dalle ore 16,30 alle ore 18,00 Sanba e burattini:

laboratorio di burattini per bambini e bambine dai 7 ai 12 anni e per i loro genitori a cura della Associazione di promozione sociale Trama. Prenotazioni al n.3920562508 oppure sanbarte22@gmail.com

28 maggio ore 10,00, a cura del CNAI- Centro Nazionale Astroricercatori Indipendenti, verrà ospitato un laboratorio per bambini e bambine dai 7 ai 10 anni “La mia Luna”: faremo un viaggio virtuale dalla terra alla luna, parleremo delle problematiche legate al viaggio spaziale, alle condizioni ambientali lunari, ai viaggi effettuati realmente dagli astronauti e le nuove idee per il prossimo futuro.