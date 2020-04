Le Domus Romanae in visita virtuale

Il progetto di riqualificazione, ricerca e musealizzazione, è stato curato da storici dell’arte, archeologi e architetti dell’allora Provincia di Roma, e il percorso è stato arricchito con l’intervento curato da Piero Angela e un’équipe di tecnici ed esperti, quali Paco Lanciano e Gaetano Capasso che con ricostruzioni virtuali, effetti grafici e filmati consente di rivivere le testimonianze del passato, in una suggestiva e unica atmosfera per il visitatore.

“Un assaggio di tutto questo – annuncia il Vice Sindaco della Città metropolitana, Teresa Zotta – è oggi visibile gratuitamente nel video: è un tesoro che vogliamo rendere fruibile a tutti, in questo periodo di emergenza dove è fondamentale restare a casa. Come già affermato, aderiamo convintamente all’iniziativa lanciata dal MiBACT “La Cultura non si ferma”. Per i nostri cittadini e per chiunque vorrà fruire di questo contributo, riteniamo importante cogliere l’occasione per valorizzare un patrimonio archeologico che ha consentito di ricostruire un importante tassello nella topografia della Roma antica, medievale e moderna della città”.